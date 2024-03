Grzywna za wycięcie drzewa w tym terminie

Wycinka drzew w okresie lęgowym. Jakie kary?

Planujesz wycinkę drzewa na swojej posesji? Uważaj, bo możesz ponieść karę. Jak to możliwe? Termin od 1 marca do 15 października to okres lęgowy ptaków. Sprawia to, że w tym czasie wycinka drzew jest utrudniona. Planując wycinkę, należy ustalić, czy znajdują się tam gatunki ptaków objęte ochroną. Jeśli tak, to trzeba wstrzymać się z wycinką. W przeciwnym razie za naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych grozi kara aresztu albo grzywny. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych jest wykroczeniem (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody). A jeśli zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym będzie znacznych rozmiarów lub też szkoda w gatunkach chronionych będzie istotna, zastosowanie mogą mieć przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (art. 181). Zatem lepiej wstrzymać się z wycinką. Nawet jeśli ktoś nieświadomie podejmie się takiego działania, to w okresie lęgowym ptaków zawsze istnieje ryzyko, że ktoś o działaniach na danej działce powiadomi policję.

Warto pamiętać o tym, że nie ma potrzeby występowania o zezwolenie na usunięcie ptasich gniazd z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli drzewa lub krzewy będą usuwane poza sezonem lęgowym - od 16 października do końca lutego.

