Respect Energy rozpoczyna sprzedaż zielonej energii do klientów indywidualnych

Oferta dla klientów indywidualnych dostępna jest od 14 października. - Dla konsumentów coraz większe znaczenie ma ślad węglowy produktu i jego wpływ na środowisko. Dotyczy to również energii elektrycznej. Oferta Respect Energy to odpowiedź na te oczekiwania - skierowana jest do osób poszukujących atrakcyjnej cenowo i neutralnej środowiskowo alternatywy dla energii ze źródeł konwencjonalnych. Kiedy jako pierwsi w Polsce zaproponowaliśmy firmom ofertę w 100% zielonej energii, spotkaliśmy się z ogromnym odzewem, który stał się podstawą sukcesu biznesowego naszej firmy. Dziś z podobną propozycją zwracamy się do gospodarstw domowych udowadniając, że czysta energia może być najtańsza na rynku - podkreśla prezes Grupy Kapitałowej Respect Energy, Sebastian Jabłoński.

Energia w ofercie dla odbiorców indywidualnych dostępna jest w dwóch wariantach:

Respect w Stałej Cenie daje gwarancję stałej ceny na okres 12 lub 24 miesięcy. Cena energii w ramach produktu (w taryfie G11) wynosi 0,599 zł/kWh brutto (0,487 zł/kWh netto), co powoduje, że jest niższa od ustawowej ceny maksymalnej wynoszącej 0,6212 zł/kWh brutto (0,505 zł/kWh netto).

Respect w Najlepszej Cenie daje gwarancję, że cena energii będzie niższa od cen dostępnych na rynku;

Respect Energy sam będzie weryfikował oferty spółek obrotu sprzedających energię na terenie całego kraju i dostosowywał cenę tak, by była niższa od najtańszej o 1 zł/MWh (do końca 2024 r. cena będzie wynosiła0,599 zł/kWh).

- Niezależnie od wyboru produktu umowa zostanie zawarta na czas nieoznaczony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Dodatkowo klienci otrzymają bonus na start w wysokości 100 lub 200 zł, w zależności od wybranej oferty. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom oraz uruchomionej nowej stronie internetowej już w kilka minut można dokonać wyboru najlepszej oferty i podpisać umowę na zmianę dostawcy energii. Cały proces odbywa się tylko online a wszelkie formalności po podpisaniu umowy realizowane są przez naszą firmę. Zmiana sprzedawcy energii jeszcze nigdy nie była tak prosta – argumentuje Alvise Favara, Chief Commercial Officer w Grupie Kapitałowej Respect Energy.

Oferta dla klientów indywidualnych dostępna jest na stronie internetowej respectenergy.pl, gdzie zmiana sprzedawcy energii zajmuje kilka minut. Respect Energy S.A. to spółka energetyczna z siedzibą w Warszawie, z całkowicie polskim kapitałem i wiodącą pozycją rynkową w Polsce, będąca częścią Grupy Kapitałowej Respect Energy. To pierwszy w Polsce podmiot oferujący klientom wyłącznie w 100% zieloną energię. Działalność Respect Energy S.A. skupia się także na odkupie, produkcji i sprzedaży energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł.

Firma działa obecnie na 27 rynkach i współpracuje z grupą ponad 1000 wytwórców energii z całej Polski.Usługi spółek z Grupy Kapitałowej Respect Energy obejmują pełny łańcuch działań dla sektora energetycznego, w tym: wyszukiwanie i analizę lokalizacji pod inwestycje, planowanie i projektowanie oraz budowę i zarządzanie źródłami wytwórczymi. Grupa Kapitałowa Respect Energy inwestuje także we własną infrastrukturę służącą do wytwarzania zielonej energii, głównie w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, a także rozwija projekty energetyki jądrowej w Polsce w oparciu o technologię SMR.

