Problem: Blisko 2/3 dziewcząt (64%) porzuca sport przed 16. rokiem życia, a dla 70% z nich niewygodny strój na WF jest główną barierą, co negatywnie wpływa na ich kondycję i zdrowie psychiczne.

Rozwiązanie ASICS: Marka stworzyła „Undropped Kit” – nową koncepcję stroju sportowego, zaprojektowaną z myślą o komforcie i różnorodności sylwetek, aby zachęcić dziewczęta do aktywności.

Cel inicjatywy: Projekt ma na celu nagłośnienie problemu i zainicjowanie realnych zmian w szkołach, wspierając aktywność fizyczną dziewcząt jako klucz do zdrowia psychicznego (akronim ASICS: "W zdrowym ciele zdrowy duch").

Wsparcie i narzędzia: ASICS współpracuje z organizacjami takimi jak Inclusive Sportswear, oferując platformę z darmowymi szkoleniami i materiałami, aby pomóc szkołom wprowadzić inkluzywne polityki dotyczące strojów sportowych.

Niewygodny strój na WF – główny problem uczennic

Dane są alarmujące. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii pokazują, że blisko dwie trzecie (64%) dziewcząt porzuca sport i aktywność fizyczną jeszcze przed ukończeniem 16. roku życia. To zjawisko ma długofalowe, negatywne konsekwencje nie tylko dla ich kondycji, ale również dla dobrostanu psychicznego. Choć przyczyny tego trendu są złożone, marka ASICS postanowiła przyjrzeć się jednej z nich, która często bywa niedoceniana – szkolnym strojom sportowym. Okazuje się, że dla wielu nastolatek to właśnie one stanowią barierę nie do przejścia.

Badania zlecone przez ASICS pokazują, że niewygodny strój na WF jest jedną z kluczowych barier, zniechęcających nastolatki do ruchu. Aż 70% badanych uczennic w wieku 14-16 lat zadeklarowało, że chętniej brałoby udział w zajęciach, a 74% czerpałoby z nich więcej radości, gdyby strój był po prostu wygodniejszy. Obecnie zaledwie 12 proc. dziewcząt jest w pełni zadowolonych ze swojego kompletu na WF, a niemal dwie trzecie (63%) uważa, że najwyższy czas na jego zmianę. Wśród najczęściej wymienianych problemów znalazły się: „brak wyboru”, „niewygodne materiały”, „bezkształtny krój”, „niedopasowanie do różnych warunków pogodowych”, a także kwestie związane z miesiączką oraz widocznością potu.

ASICS Undropped Kit: na czym polega ta inicjatywa?

W odpowiedzi na jasno zdefiniowany problem, ASICS we współpracy z organizacją Inclusive Sportswear oraz fundacją Mind, zajmującą się zdrowiem psychicznym, zainicjował szeroko zakrojone badania. Ich celem było nie tylko zebranie danych, ale przede wszystkim wysłuchanie głosu samych nastolatek. Rezultatem tych prac jest „Undropped Kit” – nowa koncepcja stroju sportowego, która odzwierciedla to, co dziewczyny faktycznie chcą nosić, by czuć się pewnie i swobodnie podczas aktywności fizycznej. Zestaw został zaprojektowany tak, by pasował do różnych sylwetek, stylów i warunków pogodowych, eliminując dyskomfort, który rozprasza i zniechęca do ruchu.

W odpowiedzi na te problemy, ASICS we współpracy z ekspertami stworzył „Undropped Kit” – nową koncepcję stroju, która ma na celu zwiększyć komfort i zachęcić do aktywności fizycznej dziewcząt. Koncepcja została przetestowana w praktyce przez uczennice szkoły średniej Burnley High School. Wybór placówki nie był przypadkowy – znajduje się ona w jednym z regionów Wielkiej Brytanii o najniższym wskaźniku uczestnictwa w zajęciach sportowych według danych Sport England. Celem inicjatywy jest nagłośnienie problemu i zainicjowanie realnych zmian, które pomogą nastolatkom pozostać aktywnymi.

Głos ekspertek: biznes, zdrowie psychiczne i realna zmiana

Inicjatywa ASICS zyskała wsparcie wpływowych postaci i organizacji, które podkreślają jej wielowymiarowe znaczenie. Katie Piper, znana prezenterka telewizyjna i aktywistka, a prywatnie mama dwóch córek, dzieli się osobistym doświadczeniem: „Moja córka sama doświadczyła tego problemu – czuła się niekomfortowo w swoim stroju i bardziej martwiła się tym, jak wygląda, niż cieszyła się zajęciami. Dlatego z dumą wspieram inicjatywę „Undropped Kit”. To coś więcej niż ubranie – to sposób na to, by dziewczyny czuły się zauważone”.

O potrzebie zmian systemowych mówi Tess Howard, założycielka Inclusive Sportswear i reprezentantka Wielkiej Brytanii w hokeju na trawie. „Strój na WF to niedoceniany, ale realny powód, dla którego dziewczyny rezygnują z lekcji. Dobrą wiadomością jest to, że możemy to szybko zmienić. Słuchając dziewcząt i dostosowując strój do ich potrzeb, możemy usunąć tę barierę” – dodaje.

Z kolei Hayley Jarvis, dyrektorka ds. aktywności fizycznej w fundacji Mind, zwraca uwagę na kluczowy związek sportu ze zdrowiem psychicznym. „Martwi nas, że tak wiele nastolatek rezygnuje z zajęć WF. Proste zmiany – jak dostosowanie stroju – mogą sprawić, że dziewczyny poczują się swobodniej i pozostaną aktywne, zyskując narzędzie wspierające zdrowie psychiczne przez całe życie” – komentuje.

Więcej niż strój: Jak systemowo wspierać aktywność fizyczną dziewcząt?

Lucy Greenhalgh, dyrektorka marketingu ASICS w Wielkiej Brytanii, podsumowuje, że projekt wpisuje się w fundamentalną filozofię marki. „ASICS to akronim od łacińskiego Anima Sana In Corpore Sano – ‘W zdrowym ciele zdrowy duch’. Nasze badanie State of Mind wykazało bezpośredni związek pomiędzy aktywnością fizyczną w wieku nastoletnim a zdrowiem psychicznym w dorosłości. Dzięki nowej koncepcji „Undropped Kit” chcemy pokazać, że zmiana podejścia do stroju na WF może pomóc zatrzymać dziewczyny w sporcie”.

Inicjatywa nie kończy się jednak na zaprezentowaniu nowej koncepcji odzieży. Jej długofalowym celem jest wprowadzenie trwałych zmian w brytyjskich szkołach. Aby to osiągnąć, ASICS wspiera Inclusive Sportswear – organizację, która aktywnie działa na rzecz wprowadzenia inkluzywnej polityki dotyczącej strojów sportowych. Rodzice i pracownicy szkół są zachęcani do dołączenia do specjalnej platformy (Inclusive Sportswear Community Platform), gdzie mogą uzyskać bezpłatny dostęp do szkoleń, materiałów i porad. To konkretne narzędzie, które ma pomóc w realnej zmianie podejścia i sprawić, że aktywność fizyczna dziewcząt stanie się priorytetem, a nie przykrym obowiązkiem.

