Marzyłeś o nieformalnej atmosferze włoskich barów cicchetti? Teraz możesz poczuć ją w Warszawie! Va Bene Cicchetti to miejsce, gdzie lokalna społeczność spotyka się na szybką przekąskę, koktajl czy aperitivo po pracy.

Właściciele Va Bene Cicchetti, Agata Szaran i Emanuele Guidi, pragnęli odtworzyć ten klimat w Warszawie i stworzyć miejsce, w którym każdy poczuje się jak w Wenecji, ale jednocześnie jak u siebie. Przestrzeń sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości, a nowo otwarty ogródek przy ul. Waryńskiego 9c na każdym poziomie i pod każdym względem jest włoski.

– Chcemy wychodzić poza utarte szlaki, inspirować i proponować rozwiązania. Nasz nowy ogródek jest przykładem tego, że nie trzeba zawsze tworzyć tych samych kwadratowych przestrzeni. Można, a według nas nawet trzeba, wychodzić poza schemat i tym samym pozwalać ludziom na spróbowanie czegoś nowego. To też motywuje rynek do bardziej innowacyjnego podejścia. Współpraca z Martini to dla nas początek tworzenia wspólnych, wyjątkowych projektów. Myślenie o tym, że branża, która przecież na co dzień się przenika, może razem wyznaczać nowe trendy, jest przełomowym krokiem w kreowaniu niezapomnianych doświadczeń dla gości – mówi Agata Szaran, współwłaścicielka Va Bene Cicchetti.

Kooperacja Va Bene Cicchetti ze znaną włoską marką alkoholi to wyjątkowy projekt na warszawskiej scenie gastronomicznej. Obie marki słyną z innowacyjnych pomysłów i umiejętności łączenia nowoczesności z klasyką w sposób autorski i autentyczny. Dowodem na to jest wyjątkowa instalacja zaprojektowana przez NOKE architects, która stała się sercem nowego ogródka Va Bene Cicchetti.

– Stworzenie atmosfery luzu i dowolności, a jednocześnie poczucie, że to goście są naszymi głównymi twórcami, to coś, co przyświeca nam od samego początku istnienia konceptów Va Bene. To ludzie, ich zwyczaje, gusta i charaktery tworzą nasze restauracje. Są dla nas jak dobrzy znajomi. Bez względu na to, czy trafili do nas pierwszy raz, czy znamy się od dawna – dodaje Emanuele Guidi, współwłaściciel Va Bene Cicchetti.

______________

Va Bene Cicchetti - bar tapas

Ludwika Waryńskiego 9c, 00-655 Warszawa

Otwarte od pn. do sob. w godz. 17:00 - 01:30