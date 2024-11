Infinix poszerza portfolio produktów o smartwatche, słuchawki i powerbanki

Te trzy kategorie produktów to najchętniej wybierane przez Polaków rodzaje elektronicznych akcesoriów, jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Infinix na reprezentatywnej grupie dorosłych użytkowników i użytkowniczek smartfonów*. Zebrane dane wskazują, że z powerbanków na co dzień korzysta 43 proc. badanych, ze słuchawek – 41 proc. – a ze smartwatchy lub smartbandów – 40 proc.

Smartwatche Infinix to Infinix XWatch 3 Plus w sugerowanej cenie 299 zł oraz Infinix XWatch 1 w sugerowanej cenie 249 zł. Charakteryzują się dobrą jakością obrazu niezależnie od warunków oświetleniowych, wygodną obsługą, dostępnością licznych trybów treningowych, ponad setką tarcz do wyboru oraz wodoodpornością w standardzie IP68. Oba smartwatche wyposażono w czujniki monitorujące saturację i tętno w czasie rzeczywistym. Jedno ładowanie zapewnia 7 dni ich nieprzerwanej pracy. W zestawie znajduje się magnetyczny kabel do ładowania. XWatch 3 Plus wyróżnia się dużym, 2.13” zakrzywionym ekranem AMOLED, obrotową koronką i dodatkowym paskiem w zestawie wykonanym z wysokiej jakości dwukolorowego silikonu z magnetycznym zapięciem.

W kategorii słuchawek znajdziemy siedem bezprzewodowych modeli:

Infinix BUDS NC XE28 w sugerowanej cenie 199 zł,

Infinix XBUDS 3 Loop XEOE01 w sugerowanej cenie 199 zł,

Infinix BUDS NEO XE26 w sugerowanej cenie 149 zł,

Infinix XBUDS 3 WE XE29 w sugerowanej cenie 149 zł,

Infinix XBUDS 3 GT XE30 w sugerowanej cenie 149 zł,

Infinix BUDS Lite XE23 w sugerowanej cenie 129 zł,

Infinix XBUDS 3 XE31 w sugerowanej cenie 99 zł.

Każdy z modeli wyróżnia się inną cechą. Bardzo lekkie słuchawki dokanałowe Infinix BUDS NC XE28 wyposażono w cztery mikrofony do redukcji szumów z otoczenia oraz szybkie ładowanie – 15 minut ładowania wystarczy na 2 godziny słuchania muzyki, a jedno pełne ładowanie pozwala na do 30 godzin działania. Infinix BUDS Lite XE23 wyróżniają się funkcją redukcji szumów z otoczenia z pomocą AI. Infinix BUDS NEO XE26 to słuchawki dokanałowe, które wyposażono w połączenie Bluetooth 5.4 i tryb gry, zapewniający pełną synchronizację dźwięku z obrazem. Jedno ładowanie zapewnia 6 godzin nieprzerwanego działania słuchawek.

Oba powerbanki – Infinix XPOWER 10 GO oraz Infinix Magpower XP03 – są dostępne w sugerowanej cenie 99 zł. Magpower XP03 wyróżnia się szybkim ładowaniem do 18 W i funkcją magnetycznego (przyczepia się do telefonu) ładowania bezprzewodowego. Umożliwia równoczesne ładowanie dwóch urządzeń – jednego przewodowo, a drugiego bezprzewodowo, w tym samym czasie. XPOWER 10 GO umożliwia szybkie ładowanie z szybkością do 12 W, pozwala na ładowanie do trzech urządzeń jednocześnie.