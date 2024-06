i Autor: Canva

Technologia

Jak szybki internet potrzebujesz? Nie daj się naciągnąć! Wyjaśniamy, ile Mbps wystarczy

Jakiej szybkości Internetu naprawdę potrzebuję? Może się okazać, że zadajesz to pytanie za każdym razem, gdy odnawiasz swój bieżący plan, a nawet gdy płacisz co raz to większe rachunki za łącze. Odpowiedź na pytanie, który plan usług szerokopasmowych jest odpowiedni dla Ciebie, nie jest takie proste.