Tak susza w Polsce wywinduje ceny w sklepach! Grożą nam “niedobory żywności”

Susza wpłynie na ceny żywności

Długotrwałe zmiany w bilansie wodnym mogą "wywrócić tendencje sezonowe do góry nogami" i doprowadzić do zmiany w roślinności uprawianej w Polsce. Natomiast w krótkotrwałej perspektywie susza może doprowadzić do zmniejszenia produkcji krajowej żywności, a co za tym idzie – do mniejszego spadku (lub wręcz jego braku) cen w sezonie letnim. Zdaniem ekonomistów mBanku - bilans wodny wpływa na inflację. A ta decyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce.

Czy latem będzie taniej?

Specjaliści mBanku podkreślają, że inflacja jest zjawiskiem sezonowym. Za ok. 25 proc. tego wskaźnika odpowiada żywność. Spadki cen występują w środku roku (późna wiosna i lato). Inne miesiące to zwykle wzrosty cen. Jednak, z biegiem lat ruchy cenowe występują w coraz mniejszej skali (dotyczy zarówno wzrostów jak i spadków). Wahania sezonowe warzyw powodują, że ceny żywności zaczynają opadać w czerwcu-lipcu. Owoce dołączają w sierpniu-wrześniu – piszą eksperci mBanku. Ze względu na mniej więcej wyższą o połowę wagę warzyw świeżych od owoców świeżych, to głównie one mają wpływ na inflację latem. Chodzi tu m.in. o pomidory, ogórki, kalafiory, ziemniaki, marchew i kapustę.

Wielkie straty z powodu suszy

Ekonomiści na podstawie informacji o poziomie wód gruntowych, zapowiedzi deszczy i jakości gleb w poszczególnych województwach oszacowali potencjalną skalę strat w tegorocznej produkcji rolnej. Wynosi ona "od 17 proc. w przypadku kalafiorów do 21-23 proc. w przypadku zbóż, ziemniaków i pomidorów". To może wpłynąć na niedobory żywności świeżej na rynku i przełoży się na ceny w sklepach. Dlatego, w tym roku jest duże ryzyko, że spadki cen żywności sezonowej nie wystąpią. A produkcja żywności może być ograniczona na całym świecie, z suszą bowiem zmaga się wiele państw.

🇵🇱 Bardzo sucho na 2/3 obszaru Polski. Zasiewy jare mogą mieć problem. Zaraz będzie też kłopot z niskim poziomem wody w Renie (a także w polskich rzekach). Zapowiadane opady wystąpią nadal nie tam gdzie trzeba, będą punktowe, z potencjałem do generowania podtopień. ☹️ pic.twitter.com/ndhlQuKr5K— mBank Research (@mbank_research) June 12, 2023

