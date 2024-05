i Autor: Materiały prasowe Zdjęcie poglądowe

The Sims 4

The Sims 4. Nowy dodatek za darmo! Kwitnące wnętrza to hit!

Nowy dodatek do The Sims 4 za darmo! Po raz kolejny gracze mają powody do zadowolenia. Tym razem w nasze ręce trafiają "Kwitnące wnętrza". Zawartość tego pakietu, pozwoli nam czerpać jeszcze więcej inspiracji w modzie, umeblowaniu, uczesaniu i wystroju. Po raz pierwszy dodatek miał premierę w 2021 roku, jednak wtedy był on dostępny tylko za opłatą.