10 proc. na Lokacie urodzinowej IKO – nowa oferta i zmiany w ofercie lokat PKO Banku Polskiego

Lokata nawet 10 proc. w PKO BP

W dobie gigantycznej inflacji oszczędzanie na lokatach oszczędnościowych lub lokatach raczej się nie opłaca. Jednak by zachęcić klientów do odkładania gotówki, banki tworzą bardziej przystępne oferty. Na przykład posiadacz indywidualnego konta w PKO Banku Polskim może założyć jedną Lokatę urodzinową IKO, która może być oprocentowana nawet na 10 proc.. W przypadku osób mających wspólne konto – lokatę może założyć jedna osoba. Na lokacie tej można ulokować maksymalnie 50 tys. zł (minimalna wpłata to 1 tys. zł.). Na czas trwania oferty Lokaty urodzinowej IKO zostaje zawieszona możliwość otwierania Lokaty mobilnej. Ponadto bank wycofuje z oferty lokatę na dzień dobry dla nowych klientów oraz obniża oprocentowanie 3-miesięcznej lokaty na nowe środki – z 7 do 6 proc. dla Klientów Indywidualnych i 7,5 do 6,5 proc. dla klientów Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej.

Lokaty bez zmian

Natomiast nie ulega zmianie oprocentowanie lokaty rocznej dla seniorów (Lokata 60 +). Ona pozostaje z oprocentowaniem na poziomie 6 proc. w skali roku. Nie ma zmian także w 6-miesięcznej lokacie w ramach Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego Autolokacja III – 8 proc. w skali roku. Bank podkreśla, że autolokacja jest interesującą propozycją dla klientów chcących spróbować alternatywnej, w stosunku do lokat, formy oszczędzania jaką są fundusze inwestycyjne PKO TFI. Pozwala ona na stopniowe przeniesienie oszczędności z lokaty na jednostki uczestnictwa funduszy. Minimalna wpłata na Autolokację III to 10 tys. zł, z czego w momencie uruchomienia programu i cyklicznie co miesiąc, 1/7 lokaty bankowej jest przenoszona do wybranego przez klienta funduszu inwestycyjnego. Takie rozwiązanie pozwala uśrednić cenę zakupu jednostek funduszy i zmniejszyć ryzyko inwestycji. Po 6 miesiącach cała kwota jest ulokowana w funduszu, a odsetki z lokaty są wpłacane na konto posiadacza Autolokacji III.

Sonda Czy zamierzasz deponować pieniądze na lokatach bankowych? Tak. Pieniądze tracą na wartości, ale zawsze mniej, niż na rachunku bankowym Nie, nie mam pieniędzy, by lokować w banku Wciąż się zastanawiam, ale tak naprawdę mam za mało pieniędzy by oszczędzać