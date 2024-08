Emerytury w Polsce

100 zł podwyżki do emerytury minmalnej. Nowa waloryzacja emerytur [KWOTY]

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane, które bierze się pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Okazało się, że średnie wynagrodzenie w Polsce, które wchodzi w skład rachunku waloryzacyjnego, wzrosło w drugim kwartale tego roku o 14,7 proc. w zestawieniu rok do roku i doszło do poziomu 8038,41 zł. Co to oznacza dla emerytów? Wzrost ich świadczeń o nieco ponad 6 proc.