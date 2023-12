11 tys. zł pensji dla nauczyciela. Zarobki powiązane ze średnią krajową

Dodatkowy urlop w Polsce! Dla kogo do 21 dni wolnego ekstra?

Pensje nauczycieli

Decyzją marszałka Sejmu Szymona Hołowni 20 listopada wznowiono prace legislacyjne nad projektem obywatelskim z 18 listopada 2021 r. Dokument zakłada zmianę sposobu naliczania stawek średniej nauczycielskich pensji. Nauczyciele od lat skarzą się na swoje zarobki. Średnie wynagrodzenie wynosi obecnie w przypadku nauczyciela początkującego - 4 777,86 zł brutto, nauczyciela mianowanego - 5 733,43 zł i nauczyciela dyplomowanego - 7 326 zł. Jest więc nieco wyższe od tego z 2021 r. To oznacza, że cały projekt wymaga przeliczenia i zmienienia koncepcji. Nie zmienia to faktu, że odniesienie do przeciętnego wynagrodzenia krajowego pozwoliłoby na znaczące podniesienie tych kwot"

Pojawia się szansa na podwyżkę. Kwota wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela dyplomowanego z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym może wzrosnąć nawet o 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale roku poprzedzającego. Ponadto pensje na poszczególnych stopniach awansu mają być zróżnicowane, a wynagrodzenie zasadnicze stażysty nie może być niższe niż 73 proc. wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego. Zgodnie z komunikatem GUS z 10 listopada 2023 r. przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2023 r. wyniosło 7194,95 zł. Po zastosowaniu wprost tej kwoty jako podstawy wyliczenia średnich wynagrodzeń nauczycieli i przelicznika z projektu, średnie pensje wyniosłyby:

dla nauczyciela dyplomowanego 11 152,17 zł (155 proc. przeciętnego wynagrodzenia),

dla nauczyciela mianowanego 8 993,69 zł (125 proc. przeciętnego wynagrodzenia),

dla nauczyciela początkującego, od 6 475,4 zł do 7 194,95 zł (90-100 proc. przeciętnego wynagrodzenia)

