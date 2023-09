12 000 zł za używanie smartfona w czasie jazdy i obowiązkowy kask na hulajnodze. Nowe prawo już obowiązuje

Przedstawiony w czerwcu projekt zmian przepisów po poprawkach przedstawicieli włoskich miast i regionów wrócił do rady ministrów i został przez nią zatwierdzony. W październiku rozpocznie się proces legislacyjny w parlamencie – podał portal magazynu motoryzacyjnego „Quattroruote”.

Według ministerstwa transportu projekt zakłada precyzyjne określenie specyfikacji technicznych i zasad rozmieszczania fotoradarów, a także proponuje „twardą linię dla recydywistów, którzy nie przestrzegają przepisów”.

Przewidziano m.in. zwiększenie kar za używanie telefonów komórkowych w czasie jazdy. Za pierwsze tego typu wykroczenie grozić ma mandat w wysokości od 422 do 1697 euro (obecnie 165-660 euro) lub zawieszenie prawa jazdy na okres od 15 dni do dwóch miesięcy. W przypadku przyłapania po raz kolejny, kierowcom ma grozić mandat do 2588 euro i utrata prawa jazdy nawet na trzy miesiące.

Utrata prawa jazdy na trzy lata

Zmiany dotyczą również jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Grozić ma za to utrata prawa jazdy nawet na trzy lata. W przypadku osób, które zostały już na tym przyłapane, dopuszczalny poziom alkoholu we krwi ma być obniżony do zera, co ma być egzekwowane m.in. przez obowiązkową instalację specjalnych urządzeń w samochodach. Osoby, które popełnią za kierownicą poważne przestępstwo, na przykład uciekną z miejsca spowodowanego przez siebie wypadku, będą mogły stracić prawo jazdy na zawsze – wylicza dziennik „La Repubblica”.

Projekt zakłada też wyższe mandaty za nielegalne zajmowanie miejsc dla niepełnosprawnych. W przypadku jednośladów kary mają wzrosnąć z 80-328 euro do 165-660 euro, a dla pozostałych pojazdów ze 165-660 euro do 330-990 euro.

