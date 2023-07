13 latek na wiecu Tuska pyta o podatki, praworządność i TVP. Gdzie są granice absurdu?

Wiec Tuska gotowym scenariuszem na komedię?

Jest taka scena w tym filmie, gdzie pracownicy służby zdrowia biorą udział w konkursie i odpowiadają na różne pytania konferensjera, dotyczące działalności służby zdrowia. Widzimy też napis "Służba Zdrowia marginesowi społecznemu mówi nie". Na skutek wpadki pielęgniarki, która odpowiada na pytanie jeszcze nie zadane, o czym informuje rzeczony konferansjer, okazuje się, że pytania były przygotowane wcześniej.

Nie inaczej musiało być w przypadku pytań 13 latka. Jak podaje niezależna.pl, w Koszalinie, na spotkaniu z wyborcami, Stasia posadzono tuż za Tuskiem. Ryby i dzieci głosu nie mają? Nie! Nie w dzisiejszych czasach. Jak to bywa na spotkaniu liderów, zebrani zadają pytania. Tym razem dziecko zapytało:

- Dzień dobry, mam na imię Stasiu. Co by było, jakby PiS jednak wygrał te wybory? No… nie chcemy, żeby wygrał te wybory, ale co jakby, niestety wygrali te wybory i byśmy wyszli z Unii Europejskiej? Jakie by były na przykład podatki? Jak by się żyło? Myślę, że często takie pytania są panu zadawane. Ale ja też chcę się spytać"-cytuje niezależna.pl.

Lider PO, oczywiście po takim pytaniu dostał "wiatru w żagle", - Drogi Stasiu, to bardzo poważne pytanie. Gdyby każdy wyborca chciał pytać tak serio, nie byłoby mowy o tym, by PiS miał wygrać wybory. Jeśli wszyscy potraktujemy te wybory jak Stasiu i będziemy dochodzili do intencji wszystkich, którzy się ubiegają o władzę, byłbym zupełnie spokojny o ten wynik – zwracał się do chłopca Tusk.

a kiedy dopytywany 13-latek dopytywał o losy Telewizji Publicznej po ewentualnej wygranej opozycji. Pytał również o... łamanie konstytucji przez obecnie rządzących, Tusk odpowiedział

Widzę, że koledze znudziło się "fur Deutschland" w Telewizji Publicznej. Mówiłem już, co zrobić, by uwolnić- odpowiadał.

- Tam nie ma już dziennikarzy. Są wyłącznie najemnicy władzy. Mamy przygotowane kilka rozwiązań prawnych. Będzie to jedna z naszych pierwszych decyzji. Rola mediów publicznych to coś, co zapisano w przepisach polskiego prawa - mówił dalej.

Nikt nie robi łaski, kto jest u władzy, szanując niezależność mediów. Telewizja Publiczna jest dziś skorumpowana i działa bardzo wyraźnie przeciw wielu przepisom ustawy i konstytucji. Nie będzie tego trzeba szczególnie udowadniać - odpowiadał Tusk.

.

P. MÜLLER: PIS POSIADA ZDOLNOŚĆ KOALICYJNĄ, A TUSK KŁÓCI SIĘ ZE WSZYSTKIMI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.