1300 zł z ZUS nawet przez trzy lata. O tym świadczeniu wie niewiele osób

Renta szkoleniowa - dla kogo?

Renta szkoleniowa to świadczenie z ZUS, które ma na celu wspieranie osób niezdolnych do pracy w ich dotychczasowym zawodzie poprzez finansowanie przekwalifikowania zawodowego. Renta szkoleniowa przysługuje tym, którzy są niezdolni do pracy i spełniają określone warunki dotyczące okresu składkowego i nieskładkowego. Okres ten waha się od roku do pięciu lat, w zależności od wieku, w którym pojawiła się niezdolność do pracy. Powyższy okres składkowy i nieskładkowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do pracy jest skutkiem wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Ważne!

Przez czas otrzymywania renty szkoleniowej nie można podjąć pracy, inaczej zostanie wstrzymane.

Wysokość renty szkoleniowej 2025

Renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty, ponadto nie może być mniejsza niż najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Od marca 2024 jest 1335,72 zł brutto. W marcu 2025 kwota zostanie podniesiona o wskaźnik waloryzacji.

W przypadku, gdy niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy nastąpiła w ramach wypadku w pracy, czy chorobowe zawodowej, świadczenie jest wypłacane z funduszu wypadkowego i wynosi 100 proc. wymiaru renty, czyli 1780,96 zł. ZUS wypłaca świadczenie przez 6 miesięcy, ale na wniosek starosty może być wydłużone do 36 miesięcy.

Renta szkoleniowa - konieczny wniosek

Aby otrzymać rentę szkoleniową, należy złożyć wniosek do ZUS o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wniosek musi wpłynąć przed terminem przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy i nie później niż na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych, świadczeń rehabilitacyjnych, lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza orzecznika lub komisji ZUS. Gdy Zakład wyda decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej, świadczeniobiorca zostanie skierowany do powiatowego urzędu pracy. Tam będzie skierowany na kurs, który pozwoli mu przekwalifikowanie.