132 tys. emerytów zrezygnowało z 13. i 14. emerytury! Ekspert: To mało

132 tys. emerytów zrezygnowało z 13. i 14. emerytury. To jednak wciąż mało

Ulga PIT-0 została wprowadzone z Polskim Ładem i jest przeznaczona dla osób, które mają prawo do emerytury, ale jej nie pobierają, ponieważ wciąż pracują. W takiej sytuacji, nie muszą odprowadzać podatku dochodowego o ile ich dochody nie przekraczają rocznie 85 528 zł brutto. W efekcie z PIT-0 skorzystało 132 tys. emerytów, tym samym rezygnując z otrzymania 13. i 14. emerytury.

- Jeśli popatrzymy sobie na inne dane ZUS-u, które mówią o tym, że ponad 800 tysięcy emerytów pracuje, czyli dorabia, czyli musi być dalej na rynku pracy i pobiera jednocześnie emeryturę, to widzimy, że to jest 132 tysiące, to dużo mniej. Jeżeli popatrzymy na całą populację emerytów, to jednak większość wybiera taką strategię, żeby pobierać emeryturę i jednocześnie dalej pracować. Ta zachęta nie spotkała się z pozytywnym odzewem tej grupy osób, która już korzysta z tego, że pobiera emeryturę i dalej pracuje. To jest oczywiście pierwszy rok, więc też pewnie nie wszyscy jeszcze wiedzieli, nie wszyscy mieli tego świadomość, więc pewnie ta liczba się będzie zwiększać, ale nie jest to na tyle korzystne rozwiązanie, żeby było jakieś masowe, żeby ludzi to gremialnie zachęciło do tego, żeby odkładać decyzję o przejściu na emeryturę - komentuje Antoni Kolek.

W Polsce nie opłaca się odkładać emerytury na później

Jak wylicza "Fakt", korzystanie z PIT-0 opłaca się seniorowi, który zarabia miesięcznie powyżej 5500 zł brutto, bo przy tej kwocie zysk z braku podatku dochodowego wynosi 2880 zł rocznie, gdy 13. i 14. emerytura to rocznie 2890 zł. Jak jednak wskazuje dr Kolek, tak czy inaczej w Polsce bardziej opłaca się przejść na emeryturę niż pracować dłużej.

- Każdy kto decyduje się na ten zerowy PIT dla seniora, to pozbywa się prawa do emerytury, czyli nie ma prawa do tego, żeby każdego miesiąca tę emeryturę otrzymywać. To nie tylko ta trzynastka, czternastka, ale też poszczególne emerytury za poszczególne miesiące roku kalendarzowego, też będą kluczowe dla podjęcia decyzji. Więc na pewno trzeba sobie to dobrze skalkulować, co się bardziej opłaca. Natomiast w większości przypadków nadal lepszą strategią jest przejście na emeryturę, pobieranie emerytury, 12 emerytur w skali roku, 13 i 14, która się wtedy też należy, i jednocześnie dalsza praca. Natomiast nie w każdym zawodzie można to zrobić. Na pewno są stratni urzędnicy, którzy nie mają tak łatwo do tego, żeby przejść na ten jeden dzień nieobecności w pracy na emeryturę i powrócić potem do pracy, bo tutaj konkursy, postępowania, też naturalne zajmowanie stanowisk przez kolejne osoby. Więc urzędnicy na pewno na tym nie korzystają. Natomiast co do zasady dla wielu innych osób bardziej opłaca się przejść na emeryturę, odejść na jeden dzień z pracy i powrót do pracy i jednoczesne pobieranie emerytury i zarobkowanie - wyjaśnia Kolek.

