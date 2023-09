14. emerytura także dla rolników. Komu KRUS wypłaca dodatkowe świadczenia?

Spis treści

Komu przysługuje 14. emerytura wypłacana przez KRUS?

„Czternasta emerytura” przysługuje osobom, które w dniu 31 sierpnia 2023 r. miały prawo do jednego ze świadczeń:

emerytury rolniczej,

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej,

okresowej emerytury rolniczej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

jeżeli łączna kwota pobranych świadczeń nie przekracza kwoty 5.500,00 zł brutto.

Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. Świadczenie jest wypłacane z urzędu, nie musisz składać wniosku. Każdy uprawniony emeryt lub rencista otrzyma z KRUS decyzję o przyznaniu 14. emerytury.

Ile wynosi 14. emerytura z KRUS w 2023 roku?

„Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości:

2.650,00 zł, jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych nie przekracza kwoty 2.900 zł,

2.650,00 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych, a kwotą 2.900 zł – jeżeli wysokość przysługujących świadczeń emerytalno-rentowych przekracza 2.900 zł.

Dodatkowego świadczenia nie przyznaje się, jeżeli jego wysokość jest mniejsza niż 50 zł.

Osoba, której świadczenie emerytalno-rentowe lub suma świadczeń emerytalno-rentowych będzie równe lub wyższe niż 5.500,00 zł nie otrzyma „czternastej emerytury”.

Przy ustalaniu wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych uwzględnia się sumę kwot tych świadczeń, brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej. Z „czternastej emerytury” potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Ważne!

Z „czternastej emerytury” nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Dodatkowe świadczenie nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.

Terminy wypłaty czternastki

14. emeryturę KRUS wypłaci razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym we wrześniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych: 10, 15, 20 i 25 września 2023. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie świadczenie zostanie wypłacone odrębnie również we wrześniu.

14. emerytura także do renty rodzinnej

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna czternasta emerytura, która zostanie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty.

Jeżeli do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba i jedna z nich jest uprawniona do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, „czternasta emerytura” z tytułu renty rodzinnej zostanie podzielona stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby uprawnionej do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Osobie wyłączonej z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługuje odrębne świadczenie.

14. emerytura przy zbiegu świadczeń z ZUS i z KRUS

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedna „czternasta emerytura”, która zostanie wypłacona przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

Osobie, której KRUS wypłaca w zbiegu emeryturę lub rentę rolniczą wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, „czternastą emeryturę” wypłaci Kasa. Natomiast emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą, „czternastą emeryturę” wypłaci ZUS, który do ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia będzie przyjmował sumę emerytury z ZUS i KRUS.

