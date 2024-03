15 tys. zł kary za brak tego radia w samochodzie! Ministerstwo pracuje nad ustawą

QUIZ PRL. Wiesz, do czego tego używano? Tylko dla znawców patentów rodem z PRL

Nowe świadczenie to 9400 zł co miesiąc z ZUS. Rekordowa kwota

Obowiązek posiadania tunerów DAB+ w autach działa od roku. Ale do tej pory nie prowadzono kontroli

DAB+ czyli Digital Audio Broadcasting Plus jest technologią radiofonii cyfrowej, który pozwala na nadawanie programów radiowych w nowym standardzie - podobno bez zakłóceń i zniekształceń. Odbiór sygnału ma być również skuteczny w ruchu, co będzie wyjątkowo istotne dla kierowców. Do odbierania sygnału potrzebne są odpowiednio dostosowane odbiorniki. Od 1 kwietnia 2023 roku wszystkie nowe samochody miały obowiązek musiały być wyposażone w ten typ odbiornika.

Obowiązek instalacji odbiorników z tunerami DAB+ wynika z rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2020 roku, który określił wymagania eksploatacyjne i techniczne dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych. Obowiązek w teorii wszedł już od 1 stycznia 2021 roku, nowe auta musiały posiadać tuner DAB+, ale nie musiał on działać i obsługa cyfrowego radia była możliwa np. po dodatkowej opłacie. Od 1 kwietnia 2023 roku obowiązek dotyczył działających tunerów. Problem w tym, że wciąż nie ma przepisów, które regulują kontrole odbiorników.

Ministerstwo pracuje nad przepisami, które umożliwią kontrole

Kontrole odbiorników ma prowadzić Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ale jak wskazuje portal Wirtualne Media - nie sprecyzowano w jaki sposób ma przebiegać proces kontrolny. Sprecyzować ma to ustawa Prawo Komunikacji Elektronicznej nad którą trwają prace w ministerstwie cyfryzacji.

Firmy, które nie dostosują się do wymogów, będą płacić karę wysokości 3 proc. przychodów osiągniętych w ubiegłym roku kalendarzowym. Jeśli firma nie osiągnęła przychodów, lub nie przekroczyły 500 tys. zł, kara nie będzie mogła być wyższa niż 15 tys. zł. Ryzyko kary dotyczy rzecz jasna wszelkiego rodzaju importerów aut, dealerów nowych samochodów, czy firmy zajmujące się najmem aut.

Użytkownicy aut wyprodukowanych przed 1 kwietnia 2023 roku nie mają się czego obawiać i nie muszą wymieniać radia. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości wszystkie stacje radiowe, przejdą na nowy standard, wtedy też posiadanie tunera będzie konieczne, jeśli będziemy chcieli go słuchać.

Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Kapis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.