1500 zł co miesiąc dla rodziców! Kiedy rusza program "Aktywny rodzic"?

Zgodnie z przekazem przedstawicieli ministerstwa, program ma zostać uruchomiony w trzecim kwartale tego roku. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyjaśniła, że "Aktywny Rodzic" obejmuje świadczenie w wysokości tysiąca pięćset złotych, przeznaczone na opiekę nad małym dzieckiem. Jednakże istotą programu jest zapewnienie nie tylko wsparcia opiekuńczego, ale również aktywizacyjnego. Celem jest umożliwienie rodzicom, zwłaszcza matkom, łączenia roli zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi.

Wiceminister resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, Aleksandra Gajewska, dodatkowo podkreśliła, że program będzie oparty na zasadach zbliżonych do tych obowiązujących w świadczeniu rodzinnym 800 plus. Zależy im na tym, aby system był prosty, intuicyjny i łatwy do obsługi, zachęcając rodziców do korzystania z niego.

Powrót rodziców do pracy

W kontekście ostatnich wydarzeń politycznych, w ubiegłym tygodniu Senat nie zgłosił poprawek do ustawy budżetowej na rok 2024, w której znalazły się środki na realizację programu "Aktywny Rodzic". Minister finansów Andrzej Domański podkreślił, że to budżet spełnia obietnice wyborcze rządu Donalda Tuska, w tym także program "babciowe". Program ten, znany również jako jeden z "100 konkretów na 100 dni rządu", ma wspierać kobiety wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka, przyznając im 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem.

Warto dodać, że "babciowe" było jednym z postulatów premiera Donalda Tuska, który obiecywał wsparcie finansowe dla kobiet decydujących się na powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Świadczenie miałoby przysługiwać przez określony czas, do momentu, kiedy dziecko osiągnie wiek pozwalający na uczęszczanie do przedszkola, czyli do trzech lat życia.

