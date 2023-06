25 młodych zawalczy o miejsca na Harvardzie i Oxfordzie

Wydarzenie będzie miało miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie. W tym roku, ponad 500 uczniów liceów i techników, ze wszystkich województw zaaplikowało o stypendium Fundacji. Wśród zgłoszonych znaleźli się młodzi naukowcy, laureaci ogólnopolskich olimpiad, sportowcy czy też osoby odnoszące sukcesy w różnych dziedzinach sztuki. Z tego grona, Rada Fundacji wyłoniła 25 zwycięzców, którzy zostaną objęci całoroczną pomocą mentoringową i finansową, mającą na celu przygotowanie ich do aplikacji na najlepsze światowe uczelnie i do podjęcia studiów za granicą. Stypendia laureatom wręczą m.in.: minister Grzegorz Puda, Jolanta Wiewióra (PKO BP), Michał Sapota (HREIT SA), Joanna Makowiecka-Gatza (Pracodawcy RP), Paweł Borys (PFR), Tomasz Heryszek (Węglokoks) czy Tomasz Rożek (Nauka. To Lubię).

"Cieszę się, że możemy pomóc Our Future Foundation w realizacji jej misji. Inwestycja w młodych zawsze przynosi największe zwroty. Każdy ambitny uczeń powinien mieć możliwość rozwoju i spełniania swoich edukacyjnych marzeń w celu osiągnięcia maksimum własnego potencjału, co w dalszej perspektywie zwiększa szanse na spełnienie w życiu zawodowym i osobistym. Chcemy pokazać, że talent i ciężka praca znaczą dziś dużo więcej niż pieniądze czy pochodzenie. Wierzę, że dla wielu młodych, stypendia OFF będą furtką do niesamowitych doświadczeń i wiedzy, a przede wszystkim najlepszej edukacji na świecie."– powiedział Adam Matyaszek, wiceprezes zarządu ITCARD.

Laureaci stypendium zostaną zaproszeni do udziału w Rejsie Mentoringowym – siedmiodniowej żegludze po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Podczas Rejsu, uczestnicy będą mieli okazję spotkać się i porozmawiać ze swoimi mentorami oraz nawiązać kontakt z innymi stypendystami. Rejs będzie obejmował różnorodne warsztaty edukacyjne, prowadzone zarówno przez studentów, przedsiębiorców, jak i przedstawicieli akademii. Mentorzy będą wspierać uczniów w opracowywaniu indywidualnych planów rozwoju oraz przygotowaniach do rekrutacji na wymarzone uczelnie. W ciągu następnych miesięcy, stypendyści będą również mieli możliwość uczestnictwa w programach stażowych, przygotowanych we współpracy z partnerami Fundacji, które pozwolą im zdobyć pierwsze profesjonalne doświadczenia.

“Stypendia Fundacji są wielką szansą dla młodych, szczególnie tych z mniejszych miast. Nie wszyscy mają świadomość, że studia na słynnych zagranicznych uczelniach są w zasięgu wielu polskich uczniów. Ja sama dzięki pomocy mojego mentora i ciężkiej pracy od września będę uczyć się na Harvardzie. Gala i Rejs Mentoringowy to także bardzo wartościowe wydarzenia, dla uczniów są to okazje do poznania innych ambitnych młodych ludzi, a także przedstawicieli biznesu, świata kultury czy polityki” – mówi Natalia Siwek, zeszłoroczna laureatka stypendium, a dziś mentorka Fundacji i studentka Harvard College.

Our Future Foundation ma już 4-letnie doświadczenie we wspieraniu uzdolnionej młodzieży. Do tej pory Fundacji udało się pomóc już ponad 150 młodym Polakom, którzy dzięki wsparciu mentorów oraz ciężkiej pracy rozpoczęli naukę na wymarzonych uczelniach. Owocem działań Fundacji jest też konferencja Our Future Forum, podczas, której prelegenci dyskutują o dostosowywaniu polskiego systemu edukacji i szkolnictwa wyższego do wyzwań szybko zmieniającego się świata.

Partnerzy strategiczni: Fundacja Empiria i Wiedza, Jastrzębska Spółka Węglowa SA

Partnerzy: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Węglokoks S.A., ITCARD S.A., Akademia Leona Koźmińskiego, Agencja Badań Medycznych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Tauron Polska Energia S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., PKO Bank Polski, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Więcej informacji o Fundacji i realizowanych przez nią programach można znaleźć na stronie: www.off.org.pl oraz fanpage: www.fb.com/OurFutureFoundation