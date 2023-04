300 plus dla wdów i wdowców. Decyzja zapadła

Nowe świadczenie dla seniorów

Nowe świadczenie dla seniorów mogłoby wejść w życie. Do Senatu jakiś czas temu wpłynęła petycja obywatelska, zakładająca wprowadzenie specjalnego dodatku dla wdów i wdowców. Chodzi o 300 zł dodawanych każdego miesiąca do emerytur czy rent rodzinnych wdów lub wdowców, którzy trwali z związku małżeńskim ze zmarłym małżonkiem co najmniej 45 lat. Obecnie wdowy lub wdowcy mają prawo wyboru, czy pozostają wyłącznie przy swojej emeryturze (oczywiście jeśli jest to korzystniejsze finansowo), czy też przechodzą na rentę rodzinną, która wynosi 85 proc. świadczenia emerytalnego zmarłego małżonka.

„Osoby po śmierci współmałżonka muszą w większym znacznie stopniu borykać się z trudnościami finansowymi, gdyż utrzymują się już tylko z jednej emerytury (zakup leków, rehabilitacja i inne)” - argumentował autor petycji.

300 plus dla wdów i wdowców

Krytyczną opinię w sprawie wprowadzenia specjalnego dodatku dla wdów i wdowców wyraził podczas posiedzenia komisji sejmowej przedstawiciel resortu rodziny, który wprost stwierdził, że nie ma szans na wprowadzenie takiego świadczenia. Dlaczego? - Źródłem finansowania świadczeń jest fundusz składek pracowników i pracodawców. W obecnych przepisach mamy dodatek pielęgnacyjny i dla sierot zupełnych, oba są świadczeniami o charakterze ubezpieczeniowym. W systemie emerytalnym brak jest miejsca dla preferencji - mówił cytowany przez „Fakt” Zbigniew Wasiak z resortu rodziny. - Wprowadzenie nowych dodatków do emerytury dla wybranych grup ubezpieczeniowych doprowadziłoby do naruszenia reguły, bo nie miałyby one pokrycia w składce.

Jak informuje „Fakt”, wątpliwości co do propozycji wprowadzenia świadczenia 300 plus dla wdów i wdowców mieli też senaccy prawnicy. Ich zdaniem dodatek 300 plus dla wdów i wdowców mógłby naruszać zasadę równości. Sami senatorowie zwracali z kolei uwagę, że uzależnienie przyznania świadczenia od długości trwania małżeństwa byłoby niesprawiedliwe wobec osób z krótszym stażem małżeńskim i osób samotnych. Ostatecznie senatorowie postanowili zakończyć pracę nad petycją. Tym samym projekt ustawy, zakładający wprowadzenie dodatku 300 plus dla wdów i wdowców, nie powstanie.

