300 plus dla wdów i wdowców. Na czym ma polegać nowe świadczenie?

Wdowia emerytura w postaci 300 plus dla wdów i wdowców

Kwestia tak zwanych emerytur wdowich to ostatnio gorący temat. Takie świadczenie to dobra kiełbasa wyborcza. Pojawia się w ostatnich dniach coraz więcej propozycji na zwiększenie środków w portfelach wdów i wdowców. Jak podaje "Fakt", do Senatu wpłynęła propozycja, by państwo wsparło obywatelki i obywateli, którzy stracili swoich współmałżonków. Po śmierci współmałżonka często drastycznie spada poziom życia, bo do dyspozycji pozostaje tylko jedna emerytura. Obecnie w takiej sytuacji można przejść na rentę rodzinną, która to stanowi jedynie 85 proc. świadczenia zmarłego współmałżonka. Minimalna wypłata to obecnie 1338,44 zł brutto. Co bardzo ważne, decydując się na rentę rodzinną dla wdów, trzeba zrezygnować ze swojego świadczenia. Może to się jednak zmienić, gdyż pojawia się wiele propozycji mających poprawić sytuację wdów i wdowców.

Jedna z nich to świadczenie 300 plus dla wdów i wdowców. Taka kwota miałaby być wypłacana osobom, które straciły współmałżonka, a ich związek małżeński trwał co najmniej 45 lat. Tak kwota miałaby być wypłacana każdego miesiąca jako pewnego rodzaju dodatek do emerytury. Taka propozycja wpłynęła do Senatu.

Renta wdowia - propozycje partii

Inne propozycje na zwiększenie środków w portfelach wdów i wdowców są następujące: Platforma Obywatelska proponuje, by wdowa lub wdowiec mieli prawo do pobierania nie tylko swojej emerytury, ale również części świadczenia zmarłego małżonka. Lewica chce, by wdowa lub wdowiec mogli wybrać, czy chcą pobierać rentę rodzinną i 50 proc. swojej emerytury, czy też odwrotnie – 50 proc. renty rodzinnej i całe swoje świadczenie.

