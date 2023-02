300 plus dla wdów i wdowców! Wiadomo kiedy seniorzy dostaną pieniądze

300 plus dla wdów i wdowców

Wiele wdów i wdowców po śmierci współmałżonka boryka się z problemami finansowymi i utrzymywać się z jednej, często niskiej emerytury lub renty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku śmierci małżonka wdowa lub wdowiec mogą skorzystać z renty rodzinnej, której wysokość nie może przekroczyć 85 proc. emerytury zmarłego lub zachować swoją emeryturę. Pomóc seniorom ma propozycja nowego świadczenia, która trafiła do Senatu. Chodzi o dodatek 300 plus dla wdów i wdowców. O sprawie pisze dziennik "Fakt" i przytacza fragmenty petycji, która trafiła do izby wyższej parlamentu.

- Osoby po śmierci współmałżonka muszą w większym znacznie stopniu borykać się z trudnościami finansowymi, gdyż utrzymują się już tylko z jednej emerytury (zakup leków, rehabilitacja i inne) – pisze autor petycji, który pragnie zachować anonimowość. - Wnoszę, aby samotny małżonek (wdowa lub wdowiec) został objęty comiesięcznym świadczeniem w wysokości 300 zł lub jednorazową gratyfikacją finansową ustaloną przez Komisję ds. Petycji i Praworządności. Zgodnie z pomysłem, nowe świadczenie miałoby objąć osoby, które pozostawały w związku małżeńskim przez co najmniej 45 lat.

500 plus dla małżeństw

Autor petycji nawiązał jednocześnie do planów wprowadzenia nowego świadczenia nazywanego "500 plus dla małżeństw", podkreślając, że będzie ono niesprawiedliwe dla wdów i wdowców, którzy po śmierci współmałżonka muszą się utrzymywać z jednej emerytury. Przypomnijmy, że według pomysłu świadczenie "500 plus" przysługiwałoby małżeństwom z co najmniej 50-letnim stażem. Dodatek wypłacałby ZUS.

O propozycji nowego świadczenia dla "Faktu" wypowiedział się ekspert z Instytutu Emerytalnego, Antoni Kolek. Jak podkreślił, dodatek dla wdów jest potrzebny, jednakże jego zdaniem decydującym kryterium nie powinna być długość trwania małżeństwa, ale inny czynnik, na przykład dochody samotnej osoby.

