500 plus na dziecko w 2023 roku. Od kiedy można składać wniosek

Ważne informacje na rodziców korzystających z programu 500 plus. Już za kilka dni będzie można składać wniosek do ZUS na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Środki ze świadczenia są wypłacane zawsze w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku i pozytywnego rozpatrzenia Co trzeba zrobić, żeby dostać 500 plus?