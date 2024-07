500 plus na psa i kota. Pieniądze po spełnieniu kilku warunków

Dofinansowanie czipowania psów i kotów 2024 na przykładzie Warszawy

- Akcja czipowania psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy trwa do 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych (...) Czipowanie (elektroniczne znakowanie) to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat. Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu. Umożliwia to praktycznie natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga - podaje strona Miasta Stołecznego Warszawy.

Czipowanie psa lub kota - podróżowanie ze zwierzęciem w państwach Unii Europejskiej

- Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej. Właściciele psów i kotów zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia, w jednym z wybranych zakładów leczniczych (bez względu na dzielnicę zamieszkania) - podaje strona Miasta Stołecznego Warszawy.

- Z kilkoma wyjątkami Twoje zwierzę domowe może podróżować z Tobą do innego państwa UE lub z państwa niebędącego członkiem UE do państwa członkowskiego UE, pod warunkiem że ma wszczepiony mikroczip (...) - podaje strona europa.eu.