500 plus na psa i kota. Sprawdź, czy możesz dostać pieniądze na zwierzaka

Budowa domu, kupno domu, kupno mieszkania - co się najbardziej opłaca, ile to mniej więcej kosztuje?

Dofinansowanie dla właścicieli zwierząt

Jak informuje portal fakt.pl, w ramach projektu, który ma na celu walkę z bezdomnością kotów i psów, właściciele czworonogów mogą uzyskać od urzędu miasta lub gminy nawet kilkaset złotych dofinansowania do zabiegów weterynaryjnych. "Niekiedy można otrzymać stuprocentowe dofinansowanie do zabiegów kastracji i czipowania psów oraz kotów" - pisze fakt.pl. Jak podaje portal koszt takich zabiegów to koszt od 100 do nawet 500 zł.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, czy dana gmina aktualnie dofinansowuje sterylizacje i kastracje zwierząt domowych oraz na jakich warunkach, należy skontaktować się z urzędem. Fakt.pl informuje, że akcja potrwa do listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Pod koniec ubiegłego roku rząd poinformował, że zamierza wprowadzić ustawę o obowiązku chipowania psów. - Chcemy wprowadzić ustawę o obowiązku chipowania psów, tak żeby każdy był odpowiedzialny za to zwierzę, którym się opiekuje, a nie tylko jak jest mu miłe i wygodne - mówił w grudniu wicepremier Henryk Kowalczyk. - Mam nadzieję, że we współpracy z samorządami, bo one najlepiej wiedzą, jaki jest z tym problem, tego dokonamy - dodał wówczas minister rolnictwa.

Sonda Lubisz zwierzęta? TAK NIE