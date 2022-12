60 milionów złotych dla seniorów! Zostało tylko kilka dni na złożenie wniosku!

"Senior Plus". Na czym polega program?

Pieniądze z programu „ Senior plus” przeznaczone są na rozbudowę placówek dziennego pobytu i klubów dla seniorów. W Polsce działa niemal 1,1 tys. takich placówek. Celem programu Senior Plus jest aktywizacja społeczna osób starszych powyżej 60. roku życia. Na tworzenie takich placówek samorządy mogą otrzymać wsparcie finansowe. Budżet tej edycji programu to 60 mln zł.

Gdzie składać wnioski do programu „Senior Plus”?

Oferty do programu należy składać w wersji elektronicznej w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD) do 5 stycznia 2023 r. do godz. 16.00. Wyniki konkurs zostaną ogłoszone najpóźniej do 17 marca 2023 roku. Program pozwala na dofinansowanie projektów "jednorocznych", czyli realizowanych i zakończonych wyłącznie w 2023 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie i ile można dostać?

O dofinansowanie z programu” Senior plus” mogą się ubiegać gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie. Z programu finansowane jest zarówno tworzenie nowych Klubów i Domów Dziennych Senior plus, jak i wspomaganie działalności istniejących już punktów dla osób starszych. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 400 tys. zł - w przypadku Dziennych Domów. Na utworzenie Klubów Senior plus można dostać z 200 tys. zł. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

Można też ubiegać się o dofinansowanie działalności już istniejących domów i klubów dla seniora. W takim przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 400 zł dofinansowania, a na utrzymanie jednego miejsca w Klubie Senior plus — do 200 zł miesięcznie.

