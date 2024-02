800 plus to pikuś! Rodzice dostają setki tysięcy zł na jedno dziecko

Setki tysięcy zł na dziecko

Obecnie rodzice posiadający czwórkę pociech otrzymują blisko 230 tys. zł na każde dziecko. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Bankier.pl. Rodzice jedynaków dostaną w ponad 206,6 tys. zł na dziecko z budżetu państwa. Portal podliczył: pieniądze wypłacane bezpośrednio np. 800 plus, świadczenia przekazywane pośrednio np. żłobkowe oraz opcję na zmniejszenie podatku dochodowego do zapłaty (ulga na dziecko w PIT) dostępna dla pracujących rodziców.

800 plus

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł jest wypłacane co miesiąc od momentu urodzenia dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Przysługuje na każde dziecko w rodzinie bez względu na wysokość dochodu osiąganego przez gospodarstwo domowe. Zakładając, że rodzicom wypłacane jest miesięcznie 800 zł na dziecko, to przez 18 lat (216 miesięcy) daje to kwotę 172,8 tys. zł (216 miesięcy x 800 zł).

300 plus na wyprawkę szkolną

Rodzice dzieci uczących się mogą otrzymać raz do roku świadczenie z programu "Dobry start", nie obowiązuje kryterium dochodowe. W ramach programu wypłacane jest 300 zł na skompletowanie wyprawki szkolnej dla dziecka. 300 plus przeznaczone jest dla rodziców dzieci uczących się w szkole i mających nie więcej niż 20 lat. Jeśli dziecko uczy się od 7. do 19. roku życia, to w ciągu 12 lat jego nauki rodzice w ramach programu 300 plus otrzymają 3600 zł.

Żłobkowe

Dofinansowanie w wysokości maksymalnie 400 zł miesięcznie przysługuje na dziecko, na które rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem nie otrzymuje Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Pieniądze na żłobek nie są wypłacane rodzicom. Środki ze świadczenia przelewane są bezpośrednio na konto podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającego dziennego opiekuna. Zakładając, że rodzice pośrednio otrzymają świadczenie na pokrycie kosztów opieki w żłobku od 12. do 35. miesiąca życia dziecka w wysokości 400 zł miesięcznie, to łącznie otrzymają 9200 zł na dziecko.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Program przewiduje wypłatę pieniędzy na drugie i każde kolejne dziecko. Pieniądze wypłacane są bez względu na dochód w rodzinie. Rodzice mogą wybrać sposób wypłaty środków: 500 zł przez 24 miesiące lub 1000 zł przez 12 miesięcy. Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym dziecko kończy 12 miesięcy do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesięcy. Maksymalna kwota świadczenia przysługująca na każde dziecko (od drugiego) wynosi 12 000 zł.

Becikowe

Rodzice otrzymają jednorazowo 1000 zł tzw. becikowego, czyli zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Becikowe wypłacane jest rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe. Zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymają rodziny, w których dochód nie przekracza 1922 zł netto na osobę.

Alternatywną dla becikowego jest tzw. kosiniakowe, które wynosi również 1000 zł. To świadczenie przysługuje osobom zatrudnionym na tzw. umowach śmieciowych, bezrobotnym, studentom, rolnikom oraz osobom, które nie korzystają z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

Ulga na dziecko w podatku dochodowym

Ulga polega na obniżeniu podstawy opodatkowania podatku dochodowego od osób fizycznych o określoną kwotę na każde dziecko w rodzinie. Wysokość ulgi prorodzinnej uzależniona jest od liczby dzieci: w rodzinie, będących pod pieczą rodziny zastępczej lub opiekunów prawnych. Suma, o którą można pomniejszyć podatek dochodowy rocznie wynosi:

* 1112,04 zł – na pierwsze i drugie dziecko,

* 2000,04 zł – na trzecie dziecko,

* 2700,00 zł – na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ulga podatkowa posiada dwa limity dochodowe. Pierwszym ograniczeniem w stosowaniu odliczenia jest kryterium dochodowe dotyczące pieniędzy zarobionych przez dziecko. Jeżeli w danym roku dziecko otrzymało wynagrodzenie wyższe niż 19061,28 zł, to rodzice tracą możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Drugie ograniczenie dotyczy wysokości dochodów osiąganych przez rodziców. W tym przypadku limit ma zastosowanie jedynie dla jedynaków. Ulga na dziecko w 2023 r. przysługuje jedynie tym małżonkom, których dochód podatkowy nie przekroczył łącznie 112 tys. zł. Oznacza to, że miesięczny dochód (po odjęciu zapłaconych składek ZUS) uprawniający do otrzymania ulgi na dziecko nie może przekroczyć 19 061,28 zł.

