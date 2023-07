8000 zł miesięcznie na start w Lidlu. Sieć rusza z nową rekrutacją

Nowy program stażowy w Lidlu

Lidl Trainee jest 18-miesięcznym programem stażowym rozwoju kadry managerskiej i eksperckiej. Program kierowany jest do osób, które skończyły studia inżynierskie lub magisterskie w przeciągu ostatnich dwóch lat, lub są na ostatnim roku studiów i mogą podjąć zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Celem programu jest wdrożenie oraz wykształcenie kadry zarządzającej i eksperckiej. Po zakończeniu programu Trainee uczestnik będzie miał możliwość kontynuacji zatrudnienia. Decyzja o stanowisku, na które wdroży się Trainee zależeć będzie przede wszystkim od kompetencji nabytych w trakcie programu.

Etapy szkolenia

Osoby przyjęte na staż będą pracować w sklepach, centrach dystrybucyjnych oraz w Centrali, a także w oddziale w Niemczech:

* 6 miesięcy w roli pracownika sklepu, zastępcy managera oraz managera

* 4 miesiące w logistyce — centrum dystrybucji

* 1 miesiąc w obszarze sprzedaży i logistyki w centrali

* 2 tygodnie w centrali w Niemczech

* dobór docelowego stanowiska na resztę czasu trwania programu

Zgłoszenia do programu Trainee można przesyłać za pomocą formularza na stronie https://kariera.lidl.pl/dla-absolwentow.

Lidl Trainee – ile można zarobić w nowym programie?

Osoby biorące udział w programie Lidl Trainee mogą zarobić 8 tys. brutto miesięcznie na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo Lidl oferuje pakiet benefitów, w tym dofinansowanie do karty MultiSport oraz naukę języków obcych. Ze względu na pracę w różnych lokalizacja do dyspozycji będzie samochód służbowy.

Lidl cały czas poszukuje nowych pracowników, podnosząc regularnie pensje. Osoby zatrudnione w sklepach Lidl Polska zarabiają na początek od 4 tys. 200 do 5 tys. 150 zł brutto. Załoga magazynów z kolei zarabia na początku od 4 tys. 800 do 5 tys. 250 zł brutto. Menedżerowie sklepów w pierwszym roku otrzymują od 6 tys. 700 do 7 tys. zł brutto, w kolejnym od 7 tys. do 7 tys. 400 zł brutto, a po dwóch latach – od 7 tys. 800 do 8 tys. 300 zł brutto.

Sonda Czy aktualnie jesteś na etapie poszukiwania pracy? Tak Nie