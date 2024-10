Adwokat z Głuchołaz o odszkodowaniach dla powodzian. Upokarzające propozycje

Lidl wzmacnia zaangażowanie na rzecz klimatu: zerowa emisja netto do 2050 roku

Whopper 2.0: kultowy burger do 4 listopada w promocyjnej cenie 15 zł

Tak firmy ubezpieczeniowe "kręcą" w sprawie wypłat o odszkodowanie

Adwokat opisuje przypadki, w których ubezpieczyciel zażądał ekspertyzy wilgotności. W innym przypadku zaproponowano 1200 zł za zalanie kotłowni z opałem na trzy lata, gdy na sezon potrzeba jest minimum pięć ton węgla, a jedna tona to koszt ok. 1500 zł.

- To dramat dla tych osób. Są też sytuacje, gdzie poszkodowany otrzymuje informację na SMS-a "przyznaliśmy odszkodowanie 3000 zł" i cisza. Żadnej informacji, że jest to kwota bezsporna, czy też zaliczka. Zwłaszcza starsze osoby przyjmują to jako decyzję ostateczną i nic dalej nie robią- opisuje adwokat w Business Insider.

Na tym nie koniec.

- Są osoby, które walcząc o swój dobytek, a niekiedy go pozostawiając na pastwę żywiołu, były przekonane, że są zabezpieczone w towarzystwie ubezpieczeniowym, a ochroną jest polisa na wypadek wszelkich zdarzeń losowych. Jednakże po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel przesyła decyzję odmowną, wskazując, że akurat ten wariant ubezpieczenia takiego ryzyka, czy też zdarzenia losowego nie uwzględnia - mówi Rudziński.

Przykłady z Głuchołaz nie są jedyne. Tydzień temu media informowały o domu w Lądku-Zdrój, który był ubezpieczony na milion złotych. PZU zdecydowało się wypłacić jedynie 85 tys. zł odszkodowania. Po nagłośnieniu sprawy PZU miało wysłać raz jeszcze rzeczoznawcę.

Jak się bronić przed firmami ubezpieczeniowymi?

Przede wszystkim, Rudziński radzi, aby przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem zapytać wprost o wyłączenia czyli zdarzenia, których nie obejmuje umowa.

-W prawidłowo skonstruowanej polisie powinien być zapis, że zabezpiecza ona od ognia i innych zdarzeń losowych, ale nie obejmuje powodzi, uderzenia meteorytu, gradobicia czy wszystkich tych sytuacji, które ubezpieczyciel chciał wyłączyć. Jeśli nikt nigdy nie informował ubezpieczonego, że odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie wyłączona w razie powodzi, to można składać reklamację, powołując się na zbyt ogólne i niejednoznaczne zapisy- twierdzi mecenas.

Po drugie, najważniejsza również jest dokumentacja wideo czy foto. Prawnik radzi, żeby zbierać posiadane rachunki i paragony potwierdzające koszty związane z usuwaniem skutków żywiołu, a także dokumentujące nakłady poniesione na wcześniejszy remont i odbudowę budynków i budowli. Przydatne sa również oświadczenia świadków czy zaświadczenia uzyskane od służb.

Rudziński radzi, aby w razie rażących nadużyć, zglaszać reklamację jak również zatrudnić własnego rzeczoznawcę. "Ważne jest natomiast, by nie podpisywać ugody z ubezpieczycielem, bo wtedy udowadnianie, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd, będzie trudniejsze - podkresla prawnik.

Jak podaje Business Insider "PIU informuje, że w związku z powodzą, ubezpieczyciele wypłacili pełne odszkodowania, kwoty bezsporne lub zaliczki niemal 37 tys. właścicielom zniszczonych domów i mieszkań. PIU zauważa też, że po dwóch tygodniach zmniejsza się liczba zgłaszanych szkód, a wiele najtrudniejszych spraw, w których woda zniszczyła konstrukcję budynków, jest już zamkniętych".

Głuchołazy ewakuowane, most zagrożony Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.