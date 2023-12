Aldi otwiera wyjątkowy sklep! Specjalne promocje dla klientów

300. sklep Aldi w Polsce

Sklep Aldi w Opolu został przygotowany zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji. Łączna powierzchnia nowej placówki wynosi ok. 1000 m 2. Sklep wyposażony jest w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Tuż przy wejściu na klientów Aldi czeka komfortowy parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych. Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00.

Mega promocje na otwarcie

Wśród atrakcji przygotowanych dla klientów znajdą się m.in. promocje -25 proc. na odzież i obuwie. Odwiedzający placówkę będą mieli też okazję poznać topowe produkty marek własnych sieci dzięki degustacjom przy specjalnie przygotowanych stanowiskach. Za okazaniem paragonu klienci będą mogli bezpłatnie posilić się również w food trucku przed sklepem w godzinach 8:00-19:00, gdzie będzie na nich czekać nie tylko gorąca herbata, kawa i coś słodkiego, ale także barszczyk i pasztecik. Dodatkowo w dniu otwarcia każdy klient, który zrobi zakupy za 100 zł, będzie mógł wziąć udział w konkursie i zagrać o bon na zakupy o wartości 30 zł lub słodki upominek. Specjalna niespodzianka została przewidziana dla 300. klienta sklepu.

A ponieważ data otwarcia to jednocześnie Mikołajki, to przed sklepem czekać będzie specjalny kącik, dzięki któremu odwiedzający będą mogli poczuć się niczym w wiosce Świętego Mikołaja. Dzieci i ich opiekunowie spotkają tutaj Śnieżynkę i Mikołaja, którzy dla swoich gości przygotowali drobne upominki.

