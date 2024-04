ALDI wprowadza w kwietniu 42 “Ciche Godziny” z okazji Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu

Jak wyjechać do sanatorium z mężem lub koleżanką? To musisz zrobić

Sieć ALDI z Fundacją JiM współpracuje już od ponad 3 lat i nieustannie wspiera cel organizacji, jakim jest tworzenie lepszego świata dla osób w spektrum autyzmu. Kwietniowe działanie ALDI, to rezultat badania ankietowego wśród osób w spektrum autyzmu i ADHD, które sieć przeprowadziła w marcu b.r. razem z Fundacją Jim. Po analizie odpowiedzi blisko 1900 respondentów i rekomendacjach fundacji, w sklepach ALDI w kwietniu Ciche Godziny obowiązywać będą:

w poniedziałki w godzinach od 19:00 do 22:00,

we wtorki od 8:00 do 10:00,

w czwartki od 19:00 do 22:00,

oraz w soboty od 18:00 do 20:00.

– Ciche Godziny w ALDI wprowadzaliśmy ponad 3 lata temu i dziś są ważną częścią naszych działań w ramach społecznej odpowiedzialności. W tym roku, razem z fundacją JiM zapytaliśmy osoby neuroatypowe o ich potrzeby. W odpowiedzi na wyniki badania, w kwietniu, który jest Światowym Miesiącem Świadomości Autyzmu w naszych sklepach będziemy mieć aż 42 “Ciche Godziny”. W tym czasie wyciszamy komunikaty dźwiękowe, ustawiamy optymalne natężenie światła w sali sprzedaży, by osobom neuroatypowym i ich bliskim umożliwić komfortowe zakupy – podkreśla Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR.

Sieć ALDI wyróżnia się szerokimi alejkami oraz porządkiem na półkach, jak i w asortymencie, co dodatkowo wpływa na pozytywne doświadczenie zakupowe i znacznie poprawia swobodę poruszania oraz ułatwia robienie zakupów przez osoby, które na co dzień unikają dodatkowych bodźców i rozpraszaczy.

Działanie ALDI skierowane jest także w kierunku edukacji pracowników. W kanałach komunikacji wewnętrznych zaplanowana jest kampania edukująca, przeprowadzona we współpracy z Fundacją JiM. Z badań wśród społeczności osób neuroróżnorodnych i rodziców dzieci neuroatypowych wynika, że robienie zakupów to często spore wyzwanie, głównie ze względu na zbyt dużą ilość bodźców oraz konieczność nawiązywania interakcji z innymi.

- Najczęściej wymienianą przez osoby neuroatypowe przyczyną przebodźcowania jest gwar spowodowany zbyt dużą liczbą osób w sklepie, na co wskazuje prawie 70% badanych. Zdecydowanej większości przeszkadzają także głośne komunikaty i muzyka, chaos na półkach oraz mocne światła. Osoby neuroatypowe wolą również unikać interakcji z pracownikami sklepów – ponad 60 %. Często decydują się również na robienie zakupów tuż przed zamknięciem sklepu, aby ograniczyć kontakt z nadmierną liczbą osób.– mówi Tomasz Michałowicz, Prezes Fundacji JiM –Wyniki, które uzyskaliśmy pozwalają na lepsze dopasowanie działań do potrzeb osób autystycznych i ADHD Inicjatywa ALDI w ramach poszerzenia “Cichych Godzin” w sklepach sieci ALDI, to kluczowa zmiana, która przyczyni się do zwiększenia świadomości a przede wszystkim wpłynie na komfort zakupów wszystkich klientów – podsumowuje Tomasz Michałowicz

Ciche Godziny w ALDI obowiązują w ponad 310 sklepach w całej Polsce.