Andrzej Duda nie spotka się z Donaldem Trumpem? "Względy bezpieczeństwa"

Potencajlne spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa odwołane!

Andrzej Duda w sobotę 21 września wraz z małżonką Agatą uda się do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w debacie generalnej 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. W międzyczasie pojawiały się informacje, że prezydent RP spotka się z kandydatem na prezydenta USA i byłym prezydentem Donaldem Trumpem w Doylestown w stanie Pensylwania.

- Prezydent przyjął zaproszenie, ponieważ tego dnia ma być tam odsłaniany pomnik Solidarności. Jeżeli prezydent Trump również przyjmie zaproszenie, to do takiego spotkania dojdzie - podawała we wtorek 17 września szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka.

Jak podała korespondentów "Faktów" TVN w Waszyngtonie Marcin Wrona, do spotkania Dudy z Trumpem jednak nie dojdzie ze "względów bezpieczeństwa". Podobne informacje podał również Reuters powołując się na swoje źródło, ale zastrzegł, że na razie nie jest pewne, że do spotkania nie dojdzie w innym miejscu. Warto dodać, że w niedzielę 15 września doszło do próby zamachu na kandydata Republikanów, gdy ten grał w golfa niedaleko swojej rezydencji w West Palm Beach na Florydzie.

Spotkanie miało odbyć się w ważnym dla Polonii stanie

Korespondent TVN podkreślał, że Pensylwania jest kluczowym stanem dla wyborów prezydenckim w USA, w którym sondaże wciąż są bardzo wyrównane. W Pensylwanii znajduje się liczna grupa polonijna ok. 800 tys. osób, co stanowi 6,7 proc. populacji stanu. Ponadto Polonia nie jest "twardym elektoratem" i raz spora część popiera demokratów, a innym razem republikanów.

Jak czytamy na TVN24, Trump miał spotkać się w niedzielę w swoim klubie golfowym w Bedminster także z Andrzejem Gołotą, z którym miał rozegrać partię golfa. Nie wiadomo, czy zmiana planów kandydata na prezydenta USA nie pokrzyżuje również tego spotkania.

