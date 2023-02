Awantura o podarty banknot! Czy sprzedawca ma obowiązek go przyjąć?

To po to jest ta wojna!

Zniszczone banknoty. Czy sprzedawca ma obowiązek je przyjąć?

Znaki pieniężne "nieodpowiadające wskutek zużycia lub uszkodzenia warunkom ustalonym przez Prezesa NBP, przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają wymianie" - informuje Narodowy Bank Polski cytowany przez portal eska.pl. Oznacza to, że zarówno sprzedawca jak i klient mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Jak podkreśla NBP, osoba posiadająca takie banknoty powinna udać się do banku, by je wymienić.

Wymiana banknotów. Jak wygląda procedura?

Na mocy rozporządzenia prezesa NBP z 2013 roku "wszystkie banki działające na obszarze Polski są zobowiązane do wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych waluty polskiej".

Znaki pieniężne kwalifikujące się do wymiany to zgodnie z wytycznymi Narodowego Banku Polskiego banknoty, które są:

postrzępione

naddarte

podklejone

przerwane

nadmiernie zabrudzone

zaplamione

odbarwione

uszkodzone w inny sposób, również w skutek umieszczenia na nich trwałego napisu, nadruku, rysunku lub innego znaku

Wymiana banknotów. Nie zawsze otrzymamy zwrot tej samej wartości

Warto jednak pamiętać, że decydując się na wymianę banknotów nie możemy mieć pewności, że otrzymamy pieniądze o tej samej wartości. Aby tak się stało muszą zostać spełnione dwa istotne warunki:

w pełnej wartości nominalnej są wymieniane banknoty, jeśli są przerwane na nie więcej niż dziewięć części i wszystkie części pochodzą z tego samego banknotu oraz nie posiadają ubytków powierzchni w miejscu przerwania i łącznie stanowią 100 % pierwotnej powierzchni lub jeśli zachowały ponad 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie

za połowę wartości nominalnej są wymieniane banknoty, jeżeli zachowały od 45% do 75% pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie

Zniszczone banknoty. Wysoki stopień uszkodzenia

W przypadku, gdy stopień uszkodzenia banknotów jest większy, procedura wymiany ulega zmianie. Pracownicy banku są zobowiązani do przekazania ich do Centrali Narodowego Banku Polskiego w Warszawie wraz z dołączonym wnioskiem "Wniosek o wymianę zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych".

Można to również zrobić samodzielnie - za pośrednictwem przekazu pocztowego. Wartość przekazywanych pieniędzy nie może przekroczyć 2 tys. zł.

