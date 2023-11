"Babciowe" Tuska nie wejdzie w 2024 roku? Program może być opóźniony

"Babciowe" będzie dopiero od 2025 roku. Wraz z nim duża reforma podatkowa

Wiele wskazuje na to, że na spełnienie obietnicy "babciowego" trzeba będzie poczekać do 2025 roku. Dla przypomnienia, program zakładał, że kobieta, która po ciąży będzie chciała wrócić do pracy, otrzyma 1500 zł świadczenia, które może przeznaczyć na żłobek, czy opiekę, lub też - jak mówił Donald Tusk - na podzielenie się pieniędzmi z "przysłowiową babcią", która będzie opiekować się dzieckiem.

Money.pl ustaliło na podstawie umowy koalicyjnej, że program ma być częścią reformy systemu podatkowego, która ma wejść w życie dopiero w 2025 roku. Reforma ma być "całościowa" i ma uwzględniać podatkowe propozycje koalicjantów. "Babciowe", podobnie jak kwota wolna od podatku mają być jednymi z kluczowych elementów reformy, która wejdzie w 2025 roku.

Warto jednak zaznaczyć, że w programie Superbiznesu "Pieniądze to nie wszystko" Sławomir Nitras z KO zdradził, że partia chce wprowadzić wyższą kwotę wolną od podatku jak najszybciej, najlepiej już od 2024 roku. KO w 100 konkretach obiecywało, że wprowadzi swoje ustawy w pierwszych 100 dniach po objęciu rządów, a wśród nich znalazły się "babciowe" i wyższa kwota wolna od podatku. Również Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła, że jeśli nowy rząd byłby szybko powołany, świadczenie byłoby wypłacane już od nowego roku. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że Andrzej Duda misję stworzenia rządu powierzył Mateuszowi Morawieckiemu, można przypuszczać, że wprowadzenie świadczenia będzie przesunięte w czasie.

Na realizację 100 konkretów, 100 dni po objęciu władzy to za mało

Informatorzy mone.pl podają jednak, że nowy koalicyjny rząd miał zdać sobie sprawę, że będzie miał zbyt mało czasu aby wprowadzić obiecane zmiany. Na wprowadzenie tak drastycznych zmian w systemie podatkowym również będzie bardzo mało czasu, bo ustawy muszą być przyjęte już od czerwca przyszłego roku, a do tego powinny być przejść konsultacje.

Do tego dochodzi kwestia potencjalnych sporów, jakie mogą się pojawić przy negocjacjach nowego systemu. Trzecia Droga postulowała o wydatki na służbę zdrowia wysokości 6 proc. PKB (jak wylicza FOR, szacowane koszty to ok. 45 mld zł), oraz wzrostu wydatków na edukację (30,2 mld zł). Z kolei Lewica chciałaby 8 proc. PKB na służbę zdrowia (112,2 mld zł). Tymczasem "babciowe" ma kosztować 6,5 mld zł, a wyższa kwota wolna od podatku może zmniejszyć dochody do budżetu o 43,8 mld zł. Nowa reforma będzie potrzebowała więc dodatkowych dochodów podatkowych, aby można było ją sfinansować.

Money.pl pisze również o innych spodziewanych zmianach podatkowych w 2025 roku. Np. składka zdrowotna miałaby być odliczana od dochodu z podstawowej działalności firmy nie od całego dochodu, a w przypadku małych firmach ZUS będzie wypłacał świadczenia od pierwszego dnia, tym samym małe i średnie firmy będą uiszczać podatki dopiero po otrzymaniu zapłaty.

