Bajeczne emerytury mundurowych. Pracują krócej, dostają krocie?

Po ilu latach w służbach mundurowych można przejść na emeryturę?

To kiedy przedstawiciel służb mundurowych może przejść na emeryturę, zależy od roku, w którym przyjął się do służby, gdyż przez lata zmieniały się przepisy. Przyjęci przed 1999 rokiem mogą już po 15 latach służby przejść na emeryturę, wtedy dostaną 40 proc. ostatniej pensji liczonej z nagrodami i dodatkami. Przy każdym kolejnym roku emerytura wzrasta o 2,6 punkty proc. Po 20 latach służby ma tym samym 53 proc. wynagrodzenia, a po 25 latach 66 proc.

Z kolei funkcjonariusze, którzy przyjęli się w latach 1999-2012 pracują na podobnych zasadach, oraz mają prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jako członkowie OFE, pod warunkiem, że osiągną wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Z kolei mundurowi, którzy rozpoczęli pracę po 2012 roku muszą mieć minimalnie 25 lat służby do emerytury wysokości 60 proc. ostatniej pensji. Każdy kolejny rok zwiększa ją o trzy punkty procentowe, więc po 30 latach to już 75 proc. ostatniego wynagrodzenia.

Jakie emerytury dostają mundurowi?

Posłanka PiS Anna Gembicka na początku lipca złożyła interpelację do MSWiA o dane o emeryturach służb mundurowych. Jak się okazuje, od 2010 roku funkcjonariusze przechodzili na emeryturę średnio w wieku 46-49 lat, a przeciętna długość służby wahała się od 23 do 25 lat.

Ile zaś wynoszą przeciętne emerytury służb mundurowych? Jak podaje MSWiA, w 2023 roku wyniosły 5 542,26 zł brutto. Dla porównania, przeciętne emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyniosły niecałe 3500 zł.

Tym samym świadczenia z MSWiA są średnio o 2000 zł wyższe niż z ZUS i co więcej, do ich osiągnięcia potrzebny jest znacznie krótszy staż pracy. Również wiek przechodzenia na emeryturę jest wcześniejszy.

Ponadto mundurowi w stanie spoczynku otrzymują trzynaste i czternaste emerytury od MSWiA.