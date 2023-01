Leszek Balcerowicz - jako reformator

Leszek Balcerowicz urodził się 19 stycznia 1947 roku w Lipnie. Jeszcze wtedy pewnie nikomu przez myśl nie przeszło, że będzie on wicepremierem, ministrem finansów, wielkim reformatorem polskiej gospodarki. 10 stycznia mijają 22 lata od objęcia przez Leszka Balcerowicza stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego. Choć Balcerowicz oprócz zasług politycznych ma też naukowe, to jednak wielu zna go z tzw. planu Balcerowicza, przez który to albo Balcerowicza się lubi albo nie. Raczej próżno szukać kogoś, kto nie ma zdania na temat tej postaci i jej działań. Plan Balcerowicza był programem reform gospodarczo-ustrojowych, mających na celu odejście od gospodarki scentralizowanej i przejście do gospodarki rynkowej, którego realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 1990 roku. Plan ów miał doprowadzić do stabilizacji makroekonomicznej (przede wszystkim do redukcji inflacji) oraz umożliwić transformację z gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej. Ze względu na szybki proces ich wdrażania i swój gwałtowny charakter, zwyczajowo jest określany jako terapia szokowa.

Leszek Balcerowicz prywatnie

O ile życie zawodowe Balcerowicza jest znane wielu Polakom, to prywatne już niekoniecznie. Tymczasem i ono do nudnych raczej nie należy. Leszek Balcerowicz jest żonaty z Ewą Balcerowicz już ponad 45 lat. Poznali się na studiach. Już wtedy, jak podaje magazyn "Viva", Leszek Balcerowicz był rozwodnikiem i ojcem Macieja. To miało nie podobać się rodzicom Ewy. Ale okazało się, że uczucie jest tak silne, że para pobrała się w 1977 roku. W 1980 roku przyszedł na świat ich syn Wojciech, a w 1984 roku córka Anna. Kiedy Leszek Balcerowicz wszedł do polityki i pierwszy raz zajął stanowisko w rządzie, miał być gościem w domu. Praca na rzecz Polski pochłaniać go miała do reszty. Obowiązki domowe przejąć miała niemal w pełni żona. A dzieci miały widywać tatę głównie podczas jego wystąpień w telewizji. Jednak tak trudna sytuacja nie zrujnowała małżeństwa.

Leszek Balcerowicz długo miał zastanawiać się nad objęciem stanowiska wicepremiera i ministra finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Powód był zadziwiający. Jak mówił w wypowiedzi cytowanej przez "Vivę", cierpiał na bezsenność i bał się, że przy nieregularnym i bardzo stresującym trybie życia ta niedogodność powróci i nie pozwoli mu na normalne funkcjonowanie. Tak się jednak nie stało.

Ważne stanowiska

Balcerowicz pełnił ważne polityczne i państwowe funkcje przez lata. Trzykrotnie był wicepremierem i ministrem finansów. W latach 2002-2007 był prezesem Narodowego Banku Polskiego. We wrześniu 2007 stanął na czele założonej przez siebie fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. W kwietniu 2016 mianowany przedstawicielem prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki w gabinecie ministrów Ukrainy, a także jego doradcą i współprzewodniczącym – wraz z Ivanem Miklošem – grupy doradców strategicznych do spraw reform.

Sonda Czy Leszek Balcerowicz zasłużył na pomnik? Tak Nie Nie wiem