i Autor: Gettyimages Czy opłaca się przewalutowanie kredytu frankowego na złotowy? Sytuacja frnakowiczow jest coraz lepsza, coraz więcej spraw jest wygrywana w sądach

Kredyt we frankach

Bankowiec z kredytami frankowymi. Czy zyska 3 mln zł?

Bankowiec z wieloletnim doświadczeniem zajmował się ustalaniem kursów walut - nie do końca rozumiejąc na czym to polega. Podjął decyzję o zaciągnięciu czterech kredytów we frankach szwajcarskich w celu sfinansowania nieruchomości. Jeżeli sąd stanie po jego stronie...mężczyzna ma szansę zyskać 3 mln zł.