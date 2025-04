Bezterminowe prawo jazdy wydane przed 2013 rokiem – problem kierowców

Od 2013 roku w Polsce obowiązują przepisy, które ograniczają ważność prawa jazdy do maksymalnie 15 lat. Regulacje te wprowadziły pewne zamieszanie wśród kierowców, którzy uzyskali bezterminowe prawo jazdy przed tą datą. Czy te osoby muszą obawiać się utraty swoich uprawnień? Okazuje się, że sytuacja nie jest jednoznaczna, a los bezterminowych "prawek" zależy od okoliczności.

Wymiana prawa jazdy – kiedy możesz mieć problem?

Ustawodawca przewidział, że prawa jazdy wydane do 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od 19 stycznia 2028 r. do 18 stycznia 2033 r. Co jednak w sytuacji, gdy kierowca musi wymienić dokument wcześniej, na przykład z powodu zgubienia, zniszczenia lub zmiany danych? W takich przypadkach urzędy, czyli starostwa i urzędy miast na prawach powiatu, często wydają nowe dokumenty z ograniczonym, 15-letnim terminem ważności.

Kierowcy walczą o swoje prawa – skargi do sądów administracyjnych

Decyzje urzędów spotykają się ze sprzeciwem kierowców, którzy uważają, że odbiera im się nabyte wcześniej uprawnienia. Sprawy trafiają do sądów administracyjnych, które stają po stronie kierowców. Jak podkreślają, decyzje administracyjne nie tracą na ważności, nawet jeśli zmieni się prawo, na podstawie którego zostały wydane.

Urząd nie może sam modyfikować wydanych wcześniej rozstrzygnięć – wyrok WSA w Gdańsku

Jedna z takich spraw dotyczyła powiatu kościerskiego. Kierowca, który posiadał bezterminowe prawo jazdy kat. B, zdał kurs B+E i złożył wniosek o wydanie nowego dokumentu. Starosta wydał prawo jazdy, w którym zarówno nowe, jak i stare uprawnienia miały ograniczony termin ważności. Kierowca zaskarżył tę decyzję, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przyznał mu rację.

Data ważności prawa jazdy a data ważności uprawnienia – co oznaczają te pojęcia?

Sąd wziął pod uwagę dwa pojęcia: "data ważności prawa jazdy" i "data ważności uprawnienia". Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa z 2016 r.:

* data ważności prawa jazdy to najpóźniejsza z dat określonych w rubryce "data ważności uprawnienia dla poszczególnych kategorii prawa jazdy",

* data ważności uprawnienia to najpóźniejsza z dat określonych w orzeczeniu lekarskim i psychologicznym lub 15 lat od daty wydania prawa jazdy.

WSA w Gdańsku podkreślił, że uprawnienia zdobyte wcześniej przez kierowcę miały charakter bezterminowy i urząd nie mógł ich modyfikować.

Starostowie i prezydenci nie mogą ingerować w nabyte uprawnienia kierowców – orzeczenie NSA

Podobne stanowisko zajął WSA w Krakowie, a Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę krakowskiego urzędu. NSA podkreślił, że starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu mają kompetencje do wydawania prawa jazdy z określonym terminem ważności, ale nie mogą modyfikować już nabytych uprawnień. Celem nowelizacji przepisów nie było zniesienie lub ograniczenie bezterminowych uprawnień.

PTNW Henryka Bochniarz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.