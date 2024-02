i Autor: Shutterstock; Materiały prasowe/Biedronka

Promocje w Biedronce

Biedronka co pół godziny rozdaje 800 zł! Kto może dostać kasę?

Biedronka wystartowała z nową promocją. Stali klienci sieci co pół godziny mogą dostać 800 zł na kolejne zakupy. Akcja pod nazwą „ szczęśliwe paragony” potrwa do 29 lutego 2024 roku. Co trzeba zrobić, aby dostać pieniądze na zakupy w Biedronce?