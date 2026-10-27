Biedronka z promocjami przed 1 listopada. Znicze i wkłady kupisz za pół ceny

Wkłady Lumia nawet o połowę taniej. Jak działają promocje z gratisami?

Jeśli masz już swoje ulubione szklane obudowy, najlepszym wyborem będzie zaopatrzenie się w same wkłady. W tym tygodniu Biedronka mocno pojechała po cenach serii Lumia z wkładami parafinowymi. Im większy zestaw kupujesz, tym więcej zyskujesz – rabat wynosi aż 50% przy promocjach łączonych.

Najmniejsze wkłady parafinowe o wadze 160 g (czas palenia ok. 48h) zgarniesz w promocji 10+10 gratis, co daje zaledwie 1,84 zł za sztukę (zamiast 3,69 zł). Większe wersje 200 g wyrwiesz w akcji 8+8 gratis w cenie 2,14 zł (cena regularna 4,29 zł), a wariant 250 g pali się aż 75 godzin i kosztuje tylko 2,64 zł przy zakupie w formule 6+6 gratis (zamiast 5,29 zł).

Dla osób szukających czegoś wyjątkowo trwałego przygotowano imponujący wkład 400 g palący się do 105 godzin, dostępny w promocji 4+4 gratis w cenie 3,99 zł za sztukę (zamiast 7,99 zł). W ofercie są też wkłady olejowe – wersja 240 g pali się 96 godzin i przy zakupie 6 sztuk kosztuje 2,99 zł (spadek z 5,49 zł), a wariant 340 g kosztuje 4,99 zł przy zakupie 4 sztuk (zamiast 6,99 zł). Szukasz rekordzisty? Wkład zalewany 470 g z czasem palenia do 168 godzin kupisz za 7,99 zł (zamiast 9,99 zł) przy wyborze 3 sztuk.

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Piękne kapliczki i szklane znicze za pół ceny

Jeśli planujesz kupić kompletne znicze, oferta Biedronki również robi duże wrażenie. Największe oszczędności czekają na osoby poszukujące eleganckich zniczy kapliczkowych oraz modeli dekoracyjnych.

Duży znicz kapliczka (200 g, czas palenia ~60h) przeceniono z 31,99 zł na zaledwie 17,99 zł przy zakupie 3 sztuk – oszczędzasz aż 14,00 zł na sztuce. W niemal identycznej cenie 16,99 zł (zamiast 29,99 zł) kupisz inny wariant kapliczki o tych samych parametrach. Z kolei klasyczny, duży znicz parafinowy 250 g palący się około 70 godzin kosztuje teraz 13,99 zł zamiast 27,99 zł (aż 50% taniej).

Szukasz mniejszych zniczy? Bardzo ładne szklane znicze Lumia (180 g, ~60h) zgarniesz za 9,99 zł (cena reg. 19,99 zł) przy 3 sztukach. Dostępne są też znicze ze wzorem 3D w cenie 6,99 zł (zamiast 9,99 zł przy zakupie 6 sztuk), urocze znicze w kształcie serca za 9,99 zł (zamiast 12,99 zł przy 4 sztukach) oraz budżetowy znicz 80 g palący się 30 godzin za jedyne 3,99 zł (zamiast 6,99 zł przy 6 sztukach).

Świetną okazją jest także promocja 2+1 gratis na cały asortyment marki CORTINA. Możesz dowolnie mieszać znicze i latarenki tej marki, a najtańszy produkt otrzymasz całkowicie za darmo.

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Jak kupować, żeby zyskać? Wyjaśniamy limity i warunki promocji

Aby wyjść ze sklepu z maksymalnymi oszczędnościami, warto pamiętać o kilku ważnych zasadach. Część najbardziej atrakcyjnych rabatów wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Przykładowo, na największe znicze kapliczkowe oraz znicze 250 g obowiązuje limit dzienny 9 sztuk na kartę. Jeśli planujesz większe zakupy dla całej rodziny, warto rozłożyć je na dwa dni lub poprosić o pomoc bliskich.

Pamiętaj też o progach ilościowych przy wkładach i mniejszych zniczach. Aby naliczył się rabat lub darmowa sztuka w promocjach 4+4 gratis czy 10+10 gratis, musisz wyłożyć na taśmę dokładnie wymaganą wielokrotność produktów.

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