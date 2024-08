Vouchery za plastikowe butelki w Biedronce

W tym roku w akcji weźmie udział 200 sklepów, co jest podwojeniem liczby z zeszłorocznej edycji. W 2023 roku Biedronka zebrała ponad 102 tys. plastikowych butelek, co przekłada się na 2,500 kg plastiku, który został właściwie zagospodarowany. Jak dostać vouchery na zakupy za puste butelki?

Zasady promocji w Biedronce są proste - za każde 6 pustych butelek plastikowych po napojach klient otrzyma voucher w wysokości 1 zł. Co ważne, butelki mogą być różnej pojemności oraz od różnych producentów. Można je przynieść do specjalnie oznakowanych punktów na parkingach sklepów w godzinach 11:00-19:00, codziennie – od 3 sierpnia do 11 września. Otrzymany voucher można wykorzystać w przypadku zakupów o wartości min. 1 zł, większych niż jego wartość. Limit na osobę to 5 voucherów, czyli 30 przyniesionych butelek. Kupony z akcji łączą się, są jednorazowe i nie można wymienić ich na gotówkę.

Jakie butelki można zamienić na vouchery w Biedronce?

Biedronka przyjmuje wyłącznie butelki z tworzywa sztucznego po napoju (wodzie, soku, alkoholu,

smoothies) o dowolnej pojemności i dowolnego producent (dowolne marki). Butelka może:

* posiadać zakrętkę lub być jej pozbawiona,

* zawierać etykietę producenta lub być jej pozbawiona,

* być zgnieciona, ale nie jest to konieczne.

Tych butelek nie można oddać:

* butelek szklanych,

* butelek po olejach innych niż spożywcze,

* opakowań po jogurtach (zawierających białko zwierzęce),

* opakowań po kosmetykach,

* butelek lub puszek aluminiowych.

Zasady wykorzystania vouchera w Biedronce

Vouchery można wykorzystać na zakup kolejnych napojów w butelkach plastikowych do 30.09.2024, w każdym sklepie sieci Biedronka w Polsce, przy zakupie dowolnego produktu z kategorii napoje w butelce plastikowej, wyłącznie na jednorazowe zakupy produktów z kategorii napoje w butelce plastikowej musi wynosić min. 1 zł. Pełna lista sklepów oraz regulamin akcji znajduje się na stronie: Regulaminy – Biedronka.pl.