BIELIK SUMMIT: premiery nowych modeli od twórców Bielik.AI

Tam, gdzie spotykają się technologia, biznes i odwaga do działania

Jak przekuć potencjał sztucznej inteligencji w rozwiązania odpowiadające na rzeczywiste potrzeby firm i instytucji? Temu właśnie będzie poświęcony BIELIK SUMMIT 2026 – konferencja skupiona na praktycznych zastosowaniach AI, wdrożeniach oraz doświadczeniach osób, które rozwijają tę technologię i wykorzystują ją w codziennej pracy. Tegoroczna edycja położy jeszcze większy nacisk na praktykę i bezpośrednie spotkania. Na czterech scenach wystąpią przedstawiciele biznesu, administracji publicznej, sektora technologicznego i środowiska AI. Uczestnicy poznają przykłady rzeczywistych wdrożeń AI, spotkają osoby odpowiedzialne za tworzenie oraz wdrażanie nowych rozwiązań oraz spojrzą na bezpieczeństwo AI z różnych perspektyw.

Różne spojrzenia na AI

Program BIELIK SUMMIT prezentuje sztuczną inteligencję z perspektywy biznesu, technologii, innowacji, strategii i bezpieczeństwa. Na Scenie Głównej odbędą się rozmowy o kluczowych kierunkach rozwoju AI, cyberbezpieczeństwie, niezależności technologicznej, miejscu Polski i Europy w wyścigu AI. Scena Biznes skoncentruje się na rzeczywistych wdrożeniach, zastosowaniach AI w firmach i instytucjach oraz regulacjach. Scena Techniczna będzie poświęcona rozwojowi modeli, ich wydajności i dostosowywaniu do konkretnych zastosowań.

Premiery Bielika, Strefa Community i BIELIK AWARDS

BIELIK SUMMIT stanie się także miejscem premier nowych modeli i rozwiązań rozwijanych w ramach Bielik.AI. Uczestnicy poznają kolejne kierunki rozwoju polskiego modelu językowego, a w specjalnej Strefie Community będą mogli spotkać jego twórców i porozmawiać z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w rozwój technologii. Podczas wydarzenia poznamy również laureatów BIELIK AWARDS 2026 – konkursu wyróżniającego wdrożenia AI, które przynoszą wymierne efekty i zmieniają sposób funkcjonowania firm oraz instytucji.

Goście specjalni i ponad 100 prelegentów

Wśród zapowiedzianych gości i prelegentów znajdą się m.in. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański, Pamela Krzypkowska, płk Piotr Turek, prof. Andrzej Dragan, dr Maciej Kawecki, Piotr Sankowski, Dariusz Piotrowski, Magdalena Gajownik, Marek Magryś, Magdalena Dziewguć, Piotr Mieczkowski, Artur Kurasiński, Tomasz Bagiński i Psyho. Na scenach wystąpi również zespół Bielik.AI, m.in. Sebastian Kondracki, Sonia Staniek, Krzysztof Ociepa, Krzysztof Wróbel, Adrian Gwoździej i Remigiusz Kinas.

Nie tylko sceny

BIELIK SUMMIT to nie tylko prelekcje i panele dyskusyjne. Partnerzy wydarzenia przygotują własne aktywności i atrakcje dla uczestników, a konferencję zwieńczy wieczorne spotkanie. Jego głównym punktem będzie rozmowa „Opisać niezrozumiałe: Andrzej Dragan i Remek Kinas o fizyce, sztucznej inteligencji i granicach rozumienia”.

BIELIK SUMMIT to przestrzeń spotkań liderów biznesu, menedżerów, praktyków AI, przedstawicieli startupów i zespołów odpowiedzialnych za innowacje.

Szczegółowa agenda oraz bilety: bieliksummit.ai