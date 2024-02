i Autor: Marek Lasyk/Reporter Biedronka & Lidl

Bilbord Biedronki aresztowany? Lidl winszuje!

Stało się! Na jednym z warszawskich bilbordów Biedronki zawisły zawisły komornicze wstęgi. I wszystko wskazuje na to, że to dla klientów dyskontu będzie to powszechny widok. Komornik zajmie teraz podobne reklamy, które zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie mogły złamać zasady o konkurencyjności. Wszystko za sprawą powództwa, jakie wytoczyła niemiecka sieć Lidl.