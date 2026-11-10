Firmy potrzebują tysięcy rąk do pracy

Zakupowe szaleństwo to nie tylko okazja dla klientów, którzy polują na promocje. To także gorący okres dla magazynów, firm kurierskich i centrów logistycznych. Im więcej zamówień, tym więcej osób potrzeba do kompletowania, pakowania i wysyłania towarów.

Skala tego zjawiska jest ogromna. Z danych operatora płatności Autopay wynika, że podczas Black Friday 2025 liczba transakcji była niemal o 60 proc. wyższa niż w pozostałe piątki listopada. Z kolei ponad 300 sklepów internetowych korzystających z platformy AtomStore wygenerowało podczas Black Week 2025 ponad 45 mln zł wartości zamówień.

Dla firm to jasny sygnał - trzeba zwiększyć obsadę, żeby przesyłki dotarły do klientów na czas. Poszukiwani są magazynierzy, pakowacze, osoby kompletujące zamówienia, operatorzy skanerów i pracownicy sortowni. Każdy pracownik jest na wagę złota.

Firmy płacą ponad 40 zł za godzinę

Stawki w sezonowych ofertach potrafią być atrakcyjne. Za kompletowanie zamówień pracodawcy proponują od 33 do 38,50 zł brutto za godzinę. W niektórych ogłoszeniach, po uwzględnieniu dodatków, można dostać ponad 40 zł. Za sortowanie przesyłek oferowane jest około 32–34 zł brutto za godzinę, a za pakowanie i proste prace magazynowe od 31,40 zł.

Więcej mogą zarobić osoby z dodatkowymi kwalifikacjami. Magazynierzy i operatorzy wózków widłowych z uprawnieniami UDT mogą liczyć na stawki rzędu 37–39 zł brutto za godzinę. Przy pełnym wymiarze pracy miesięczne wynagrodzenie wynosi zwykle od 5800 do 7000 zł brutto. Jeśli jednak pracownik bierze dodatkowe godziny, jego zarobki mogą wzrosnąć nawet do około 11 tys. zł brutto miesięcznie.

Są też dodatki. Premie nawet do 2500 zł

Pracodawcy walczą o pracowników nie tylko wysokością stawki godzinowej. W ofertach pojawiają się premie sezonowe za przepracowanie całego okresu wzmożonego ruchu. Niektóre sięgają nawet 2500 zł za pracę od 1 listopada do 23 grudnia.

Można też liczyć na dodatki za pracę w nocy i weekendy. Wśród propozycji są m.in. dodatkowe 5,50 zł brutto za każdą godzinę pracy nocnej, 50 zł za przepracowany weekend czy premie frekwencyjne. W niektórych ofertach dodatki mogą sięgać 20 proc. wynagrodzenia podstawowego.

Darmowy transport, obiady i zakwaterowanie

Na tym lista zachęt się nie kończy. Firmy oferują bezpłatny transport do zakładu, obiady za symboliczną złotówkę, nagrody za polecenie znajomego, a nawet zakwaterowanie. Niektóre zapewniają pokoje dla par, co może być ważne dla osób przyjeżdżających do pracy z innych regionów Polski lub z zagranicy.

Przydatne bywają również dodatkowe udogodnienia, takie jak przerwy wliczane do czasu pracy czy dostęp do fizjoterapeuty. Praca w magazynie często wymaga bowiem sporego wysiłku fizycznego.

– Dla pracodawców oznacza to konieczność konkurowania nie tylko stawką godzinową, ale całym pakietem warunków zatrudnienia – mówi Jakub Czechowski, kierownik oddziału w Grupie Progres.

Jak dodaje, kandydaci zwracają uwagę nie tylko na wysokość wynagrodzenia, ale również na liczbę dostępnych godzin, premie, koszty dojazdu i zakwaterowania. Ważne jest także to, czy po zakończeniu sezonu będzie możliwość dalszej pracy.

Każdy pracownik jest na wagę złota

W okresie przedświątecznym liczy się nie tylko znalezienie pracowników, ale również utrzymanie ich na stanowiskach. Deficyt kilku osób na jednej zmianie może spowodować opóźnienia w kompletowaniu zamówień, pakowaniu i wysyłce.

Dlatego firmy coraz częściej oferują premie za frekwencję. Chcą mieć pewność, że pracownicy pojawią się na zaplanowanych zmianach właśnie wtedy, gdy zamówień jest najwięcej.

– W szczycie zakupowym najważniejsza jest ciągłość pracy. Magazyn może mieć pełną obsadę na papierze, ale jeśli pracownicy nie pojawią się na zaplanowanych zmianach, pojawia się problem z realizacją zamówień – komentuje Agnieszka Żak, dyrektor ds. kluczowych klientów Gi Group.

Podobnie sytuację ocenia Cezary Maciołek, prezes Grupy Bisar. Jak podkreśla, nieobsadzona zmiana może kosztować firmę znacznie więcej niż kilka złotych różnicy w stawce godzinowej. W czasie największego ruchu nawet niewielkie braki kadrowe mogą bowiem opóźnić realizację zamówień.

Dla osób szukających dodatkowego zarobku przed świętami to dobra wiadomość. Pracodawcy potrzebują rąk do pracy, a w zamian oferują coraz wyższe stawki i dodatkowe bonusy.