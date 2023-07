Bon na zakup laptopa przez nauczyciela dla wybranych. Kto nie skorzysta z 2,5 tys. zł?

Wakacje last minute są stresujące? Prawie połowa Polaków woli planować

Zgodnie z ustawą co roku – począwszy od roku szkolnego 2023/2024 – kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy. Dotyczy to także uczniów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach odpowiadających klasie IV szkoły podstawowej. W ustawie zapisano też, że nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Chodzi – jak zapisano w ustawie – o nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających 30 września 2023 r. w stosunku pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Ustawa ma swoje korzyści, ale wiąże się także z pewnymi ograniczeniami. Przede wszystkim, nie jest odpowiednia dla osób zafascynowanych najnowszymi gadżetami, ponieważ zakłada, że zakupiony komputer będzie używany przez co najmniej pięć lat. W tym czasie nie będzie możliwości jego odsprzedaży ani skorzystania z systemu zakupu na raty. Po drugie, ustawa nie obejmuje osób, które już wcześniej skorzystały z pomocy na zakup komputera, na przykład w czasie pandemii lub wcześniejszych programów wspierających dostęp do technologii. Dla takich osób nie przewidziano dodatkowych środków finansowych czy ulg, co może stanowić utrudnienie w korzystaniu z tej ustawy.

