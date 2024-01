Spis treści

Jak aktywować mLegitymację

Od 2023 roku dostępna jest elektroniczna wersja legitymacji emeryta-rencisty. Można się nią posługiwać aktywując wcześniej w aplikacji mObywatel zainstalowanej we własnym telefonie. To bardzo wygodny sposób na to żeby mieć ten potrzebny dokument zawsze przy sobie, ponieważ bez telefonu komórkowego raczej dzisiaj nie wychodzi się z domu, czego nie można powiedzieć o portfelu, w którym noszona była tradycyjnie legitymacja emerycka.

Z mLegitymacji korzysta się tak samo jak z kart lojalnościowych w trakcie robienia zakupów. Przysługujące seniorom ulgi egzekwuje się pokazując emerycką legitymację na ekranie telefonu.

Każdy nowy klient ZUS dostaje mLegitymację automatycznie, gdy tylko nabędzie prawo do emerytury lub renty.

Dotychczasowi emeryci nie muszą składać żadnych wniosków o mLegitymację. Wystarczy, że aktywują ją w ściągniętej na telefon aplikacji mObywatel, którą pobiera się ze sklepów Google Play i App Store.

Po zalogowaniu w aplikacji należy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście wskazać legitymacja emeryta-rencisty. Odtąd na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

Ważne! jeśli wcześniej nie dodaliśmy w aplikacji mObywatel dowodu osobistego, najpierw musimy potwierdzić swoją tożsamość, dołączając „Dowód osobisty”, a dopiero potem dodać „legitymację emeryta-rencisty”.

Emeryci lub renciści, którym została wydana tylko elektroniczna wersja legitymacji, jeśli chcą posługiwać się także tradycyjną kartą plastikową, mogą złożyć do ZUS-u wniosek o jej wydanie (na formularzu o symbolu ERL). Można korzystać z obu wersji legitymacji zarówno tradycyjnej, jak i elektronicznej. Dotychczasowa legitymacja w formie plastikowej karty jest aktualna zgodnie z terminem jej ważności.

Ulgi przejazdowe dla emerytów w komunikacji miejskiej

Nie każdy emeryt może liczyć na korzystanie z darmowej komunikacji miejskiej. W większości miast w Polsce, aby móc jeździć autobusami, tramwajami i innymi środkami komunikacji miejskiej za darmo, trzeba ukończyć 70 lat.

W przypadku kontroli biletów podczas darmowej podróży, seniorzy, którzy spełniają ten wymóg, powinni udowodnić swoje prawo do bezpłatnych przejazdów albo przez pokazanie kontrolerowi legitymacji emeryta (tradycyjnej lub elektronicznej) lub dowodu osobistego.

Seniorzy przed siedemdziesiątka mogą jednak podróżować komunikacja miejska taniej. Ulgi cenowe na bilety komunikacyjne mogą się różnić w zależności od miasta, dlatego warto sprawdzać oficjalne strony urzędów miejskich lub miejskich spółek przewozowych w regionie, w którym chcemy skorzystać z ulg. Np. w Szczecinie kobiety w wieku 55 lat i mężczyźni w wieku 60 lat mogą korzystać z 50-procentowej zniżki na komunikację miejską. W Warszawie osoby, które osiągnęły 65. rok życia, mogą wykupić specjalny roczny „bilet seniora” za 50 zł. We Wrocławiu, Lublinie i Bydgoszczy można jeździć za darmo od 65 roku życia.

Emerytki, których powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat, mogą ubiegać się tam o 50-procentową zniżkę na przejazdy komunikacją miejską.

Uwaga! Legitymacja z ZUS upoważnia emerytów do korzystania z tańszych przejazdów autokarowych w całej Polsce.

Ulgi w przejazdach PKP

W ramach ulgi ustawowej emerytom i rencistom przysługuje prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku ze zniżką 37 proc., na podstawie specjalnej wkładki pobranej np. z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Ulga obowiązuje na przejazd wszystkimi pociągami. Przejazd „tam” i „z powrotem” jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy.

Ulgi dla seniorów powyżej 60. roku życia wynoszą od 10 do 50 proc., w zależności od oferty, którą przygotował dany przewoźnik. Np. Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) oferuje seniorom 50 proc. zniżki na bilety jednorazowe i okresowe. Koleje Mazowieckie proponują 35 proc. zniżki na bilety jednorazowe, strefowe czasowe, okresowe oraz sieciowe. W pociągach PKP Intercity zniżka to 30 proc. na jednorazowe przejazdy wszystkimi pociągami oraz 30 proc. na bilety okresowe (tylko w pociągach kategorii TLK oraz IC).

Pasażerowie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, mający Kartę Seniora Województwa Łódzkiego oraz pasażerowie Kolei Śląskich powyżej 65 roku życia mogą jeździć pociągami taniej o 30 proc. (dotyczy to biletów jednorazowych oraz miesięcznych).

W pociągach POLREGIO, Kolei Dolnośląskich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (dotyczy to osób nie mających Karty Seniora Województwa Łódzkiego) oraz Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście seniorzy mogą kupić bilety jednorazowe tańsze o 25 proc., a okresowe – tańsze o 10 proc. (zniżka na bilety okresowe nie dotyczy Kolei Dolnośląskich).

Pociągami SKM w Warszawie seniorzy, którzy ukończyli 65 lat mogą podróżować ze specjalnymi biletami całorocznymi, uprawniającymi do korzystania ze wszystkich linii dziennych i nocnych i w obydwu strefach biletowych. Taki bilet kosztuje 50 zł. Seniorzy powyżej 70. roku życia są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów.

Uwaga! Podróżując z biletem ulgowym (lub bez biletu) należy móc dowieść swojego wieku za pomocą dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Rabaty na przeloty

Polskie Linie Lotnicze LOT oferują seniorom, którzy ukończyli 60 lat pule biletów po specjalnej cenie – ze zniżką maksymalnie 25 proc. Zniżkami objęte są przede wszystkim loty do USA, Kanady i Izraela.

Pasażerowie tanich linii lotniczych nie mogą liczyć na ulgi w postaci niższych cen biletów, bez względu na wiek.

Zniżki paszportowe

Planując zagraniczną podróż warto pamiętać, że emerytom i rencistom przysługuje zniżka 50 proc. na wyrobienie paszportu, a po 70 roku życia paszport można wyrobić za darmo.

Ulga na abonament RTV dla seniora

Z opłaty abonamentowej zwolnieni są seniorzy, którzy ukończyli 60 lat i posiadają prawo do emerytury. Wysokość otrzymywanego przez nich świadczenia nie może jednak przekraczać 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ponieważ w tej chwili znane jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w trzecim kwartale, a wynosi ono 7194,95 zł brutto, można powiedzieć, że w 2024 roku zwolnieni będą emeryci, których świadczenie nie będzie wyższe niż około 3600 zł brutto.

Poza nimi od opłaty abonamentowej zwolnione są:

osoby, które ukończyły 75 rok życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Osoba uprawniona do zwolnienia z opłat abonamentowych jest zobowiązana do przedstawienia w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego to uprawnienie wraz z oświadczeniem do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych lub innych ustaw. Jest do tego specjalny druk (dostępny na poczcie), w którym rodzaj uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych zaznacza się znakiem „X”.

Ogólnopolska Karta Seniora 2024

Umożliwia seniorom korzystanie ze zniżek na terenie całej Polski, ale może mieć również formę regionalną. Aby starać się o taką kartę, należy mieć ukończone 60 lat. Dzięki Ogólnopolskiej Karcie Seniora można liczyć na ulgi choćby w sanatoriach, uzdrowiskach czy gabinetach rehabilitacji.

Na terenie Gmin Przyjaznym Seniorom karta jest bezpłatna. Na terenie pozostałych gmin koszt Ogólnopolskiej Karty Seniora wynosi 35 złotych na rok oraz 50 złotych na dwa lata. Wysyłka w obrębione Polski jest darmowa.

Aby stać się posiadaczem Ogólnopolskiej Karty Seniora, trzeba pójść do urzędu gminy lub miasta i tam pobrać wniosek o wydanie karty. W urzędach gmin i miast znajdziemy również listy miejsc, w których możemy liczyć na ulgi.

Ulga na psa

Koszty utrzymania psa mogą odliczyć od podatku za rok 2023 osoby z orzeczoną niepełnosprawnością lub podatnicy sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami. Chodzi o pomniejszenie dochodu o wydatki poniesione w ciągu roku na utrzymanie psa asystującego. Kwota, jaką można odliczyć od podatku wynosi 2280 zł.

Psem asystującym jest pies wyszkolony, z certyfikatem uprawniającym go do pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Bony senioralne 2024

Bon senioralny jest projektem ministerstwa ds polityki senioralnej. Wprowadzenie go zapowiedziała szefowa nowego resortu Marzena Okła-Drewnowicz. O bon miałyby występować osoby po 45. roku życia, które chcą być aktywne zawodowo, a których rodzicie – seniorzy – nie są samodzielni i wymagają stałej opieki. Bon senioralny w 2024 roku byłoby więc na to, aby zapewnić takiemu niesamodzielnemu rodzicowi opiekę jednocześnie samemu nie rezygnując z pracy zawodowej. Wydaje się to być znaczną zmianą myślenia w porównaniu ze świadczeniami, które proponował poprzedni rząd. Warunków przyznania będzie kilka, ale podstawowy jest jeden – osoba występująca o bon na opieką dla seniorów musi pracować. Wartość bonu na opiekę dla seniorów, czyli bonu senioralnego ma wynieść połowę minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2024 roku minimalna pensja zostanie podwyższona do 4 242 zł brutto, więc wartość bonu wyniesie około 2 tys. zł. Ministra Marzena Okła-Drewnowicz zapowiedziała, że niedługo ruszą konsultacje w tej sprawie, a jeśli się uda przeforsować ten pomysł, bon będzie wprowadzany stopniowo jeszcze w 2024 roku. Bon senioralny nie będzie miał formy gotówkowej, ale będzie nim można zapłacić za usługę, a w system przyznawania go będą zaangażowane samorządy we współpracy z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, którzy również w porozumieniu z lekarzem – mieliby oceniać, ilu godzin wsparcia potrzebuje dany senior.

