Bon turystyczny także dla seniorów. Czy jest szansa na 500 plus dla emerytów?

Nowe przywileje dla rodziców. Co ci się należy, gdy masz dziecko do 8 lat?

Bon turystyczny 2023. Minister sportu i turystyki zdradza szczegóły

W poniedziałek (24.04.2023 r.) minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk mówił, że jeśli bon turystyczny byłby przedłużony, to "nie będzie to tak szeroka forma wsparcia, jak ta interwencyjna, związana z ograniczeniami covidowymi".

Pytany o formę ewentualnego nowego bonu wskazał, że ewentualnie "zakłada poszerzenie wakacyjnej edycji programu 500 plus o pewną kwotę w sytuacji, kiedy zainteresowany zamiast pobrania 500 plus wybrałby formę bonu turystycznego". "Byłoby to takie 500 plus; byłaby to pewna dodatkowa kwota pod warunkiem, że byłaby rzeczywiście w okresie wakacyjnym nakierowana na wypoczynek" - dodał.

O kwestii związanej z bonem turystycznym wypowiedział się również wiceminister finansów Artur Soboń. Pytany o to, czy trwają rozmowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na temat nowej formuły bonu turystycznego, Soboń powiedział: "nie ma obecnie żadnych ustaleń w tej sprawie". "Analizujemy bardzo różne warianty w różnych obszarach, komunikowanie tego przez media nie najlepiej służy naszym interesom" - dodał.

Bon turystyczny dla seniorów. Czy pieniądze trafią do emerytów?

Pomimo tego, że bon turystyczny skierowany jest do rodzin z dziećmi, pojawiają się głosy, że świadczenie w nowej wersji mogłoby trafić również do seniorów. Podczas opracowywania koncepcji bonu turystycznego pojawiały się głosy, że mógłby on trafić również do innych grup społecznych - osób mało zarabiających czy właśnie seniorów. Na ten moment nie padły żadne informacje, daty i założenia w tej sprawie. Biorąc pod uwagę trwający rok wyborczy nie należy wykluczać żadnej opcji umożliwiającej zdobycie zwolenników.

Sonda Czy wykorzystałaś/eś już bon turystyczny? Tak Nie