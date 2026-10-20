Ceny Paliw Niżej, ale nie dla wszystkich kierowców. Autogaz poza kontrolą

Czy rząd obniży ceny autogazu? Jest decyzja

Jeśli jeździsz samochodem z instalacją gazową, nie mamy dla ciebie dobrych wieści. We wtorek minister energii Miłosz Motyka jednoznacznie uciął spekulacje na temat ewentualnego rozszerzenia rządowego programu wsparcia dla kierowców. Oznacza to, że obniżki cen, z których od miesięcy korzystają właściciele aut na benzynę i olej napędowy, nie obejmą popularnego LPG.

Decyzja jest ostateczna. Pytany wprost o to, czy rząd zamierza interweniować na rynku autogazu, minister odpowiedział:

Nie ma planów, aby w tym zakresie podejmować interwencję. Najistotniejsze wzrosty cen notowaliśmy w segmencie diesla i benzyny. Dlatego przyjęliśmy pakiet CPN. Dzięki temu pakietowi można przy dystrybutorze zapłacić mniej o 1,30 - 1,40 zł na litrze

– powiedział w RMF FM.

Dlaczego rząd Donalda Tuska nie obejmie autogazu pakietem CPN?

Głównym argumentem rządu jest skala podwyżek. Zdaniem Motyki, to ceny benzyny i diesla rosły w ostatnim czasie najbardziej dynamicznie, co wymagało pilnej interwencji państwa. Rynek autogazu jest w ocenie rządu znacznie stabilniejszy. Co więcej, zdaniem ministra energii, wysokie ceny autogazu w 2026 roku są mało prawdopodobne, a przekroczenie bariery 4 zł za litr jest mało realne.

Nie widzimy dzisiaj takich scenariuszy. Nie planujemy rozszerzenia pakietu CPN, który jest i tak największym takim pakietem osłonowym w Unii Europejskiej. To niespełna 10 mld złotych, które państwo wygospodaruje na obniżenie cen paliw w tym roku

– zauważył.

Czym jest pakiet CPN i kto na nim korzysta?

Pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN) to mechanizm osłonowy, który rząd Donalda Tuska uruchomił, aby złagodzić skutki rosnących cen na stacjach. To już jego trzecia odsłona. Działanie programu polega na czasowej obniżce podatku akcyzowego i VAT na benzynę oraz olej napędowy. Dzięki temu kierowcy tych aut płacą przy dystrybutorze o 1,30-1,40 zł mniej za każdy litr.

Pieniądze na finansowanie pakietu pochodzą ze specjalnej daniny nałożonej na koncerny paliwowe, które osiągały w ostatnim czasie ponadprzeciętne zyski. Pierwsza wersja pakietu CPN została wprowadzona pod koniec marca w odpowiedzi na gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, spowodowany konfliktem zbrojnym między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem. Zgodnie z obecnymi założeniami, cały program wsparcia ma obowiązywać do końca 2026 roku. Pakiet CPN na autogaz nie zostanie rozszerzony, a jego obecna forma, kosztująca budżet państwa blisko 10 mld zł rocznie, jest według rządu największym tego typu mechanizmem w Unii Europejskiej.

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