Ceny prądu wystrzelą w górę! Jest też dobra wiadomość ws. podwyżek

Podwyżka do 1000 zł ważnego świadczenia! Już można odbierać pieniądze

Tusk spotka się z rolnikami. "Będę miał coś ważnego do powiedzenia"

Przywracanie cen rynkowych napędzi inflację

Orłowski przyznał, że nigdy nie ma dobrego momentu na przywracanie cen rynkowych. "Zawsze to będzie bolesne, czy uwalniać ceny energii. Wiadomo, że w którymś momencie musi to być robione - stwierdził ekonomista w radiu RMF24. Jednocześnie przypomniał, że "w drugiej połowie roku zapowiadana podwyżka VAT-u na żywność i odmrożenie cen energii będzie skutkować znowu wzrostem inflacji do poziomu 6-7 proc."

Orłowski dodaje, że inflację utrwala głównie dwucyfrowy wzrost płac. Ekonomista stwierdził, że "większość naszych wydatków to są usługi, a nie żywność. Jak rosną płace to rosną też ceny usług. Przed prezesem Glapińskim i NBP jest wciąż ogromne zadanie zatrzymania inflacji - mówił Orłowski.

Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Kapis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.