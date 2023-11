Chcesz bezpłatnie wymienić okna w mieszkaniu? Nabór wniosków już ruszył

Wymiana okien w programie Ciepłe Mieszkanie

Dla mieszkańców bloków przygotowano program Ciepłe Mieszkanie. Wysokość dofinansowania na termomodernizację zależy od dochodu. Pieniądze nie dostają jednak bezpośrednio mieszkańcy bloków, a środki rozdziela gmina. Drugi nabór wniosków w programie Ciepłe Mieszkanie potrwa do 31 grudnia 2023 roku. Dofinansowanie od gminy mogą dostać właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, uprawnieni z ograniczonego prawa rzeczowego, najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy, a także wspólnoty mieszkaniowe posiadające 3-7 lokali. Aby możliwe było otrzymanie dofinansowania, to gmina właściwa dla wnioskodawcy musi zgłosić chęć udziału w projekcie Ciepłe Mieszkanie.

Wymiana okien w programie Czyste Powietrze

Dofinansowanie wymiany okien można uzyskać też z programu Czyste Powietrze. Dotyczy to osób, które np. wymieniły stary piec na pompę ciepła, ale nie wymieniały wówczas okien i drzwi. Dla nich kwoty dofinansowania do termomodernizacji mogą sięgać od 33 do 79 tys. zł. O dofinansowanie może się starać każda osoba wpisana w księgi wieczyste jako właściciel domu. Dotacja nie jest przyznawana lokatorom czy osobom wynajmującym daną nieruchomość.

Kto może wymienić okna za darmo?

O pełne finansowanie wymiany okien mogą wnioskować osoby o najniższych dochodach. By wymienić okna za darmo z pełnym dofinansowaniem należy spełnić dwa warunki. Należy być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego starszego niż 10 lat i mieć dochód w rodzinie, który nie przekracza 1090 zł miesięcznie na osobę. Zaświadczenie o dochodzie można uzyskać w gminie. Zwrot pełnej kwoty netto mogą otrzymać również właściciele domów wielorodzinnych, którzy w wyniku wymiany okien i drzwi zmniejszyli zapotrzebowanie na ciepło o min. 40 proc. Dotyczy to każdego budynku starszego niż 10 lat i każdej osoby wpisanej do ksiąg wieczystych danej nieruchomości. Obejmuje to również drzwi balkonowe oraz bramy garażowe

